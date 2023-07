Details zum „Schwarzhandel“ eines hiesigen Landwirts mit der Knolle

Von: Norman Reuter

Zum Anpflanzen hat ein hiesiger Landwirt in den Jahren 2016 bis 2018 geschützte Kartoffelsorten veräußert. Die Erlaubnis des Sortenschutz-Inhabers hatte er dafür nicht. Hier ein Symbolbild. © DPA

Es ist ein Urteil des Amtsgerichts Uelzen, das in namhaften deutschen Zeitschriften und Publikationen zur Landwirtschaft nachzulesen ist: Ein Landwirt wird zu einer Geldstrafe verurteilt, weil er mindestens 700 Tonnen an geschützten Kartoffelsorten Kollegen zum Anpflanzen verkaufte, ohne dass er dafür die Erlaubnis der Rechte-Inhaber für die Kartoffelsorten besaß noch Lizenzgebühren zahlte. Hier nun die Hintergründe und Details zum Fall.

Uelzen – Sie lässt sich wohl gut lagern. Und ist, so wird sie beschrieben, für die Chipsherstellung gut geeignet. Die Kartoffelsorte „Lady Claire“. Von ihr als auch von den Sorten „Karlena“, „Eldena“ und „Horizon“ soll ein Landwirt im Kreis Uelzen in den Jahren 2016 bis 2018 in Summe mindestens 700 Tonnen zum Anpflanzen verkauft haben, ohne dass er dafür die Erlaubnis der Sortenschutz-Inhaber besaß noch dafür Lizenzgebühren zahlte.

Das Amtsgericht in Uelzen sieht darin im vergangenen Jahr einen gewerbsmäßigen Verstoß gegen das sogenannte Sortenschutzgesetz. Das Urteil dazu ist inzwischen in bundesweiten Publikationen zur Landwirtschaft nachzulesen, aktuell auch in der „Land und Forst“ (az-online berichtete bereits).

Kreislandwirt Thorsten Riggert, auf den Fall von der AZ angesprochen, sagt: „Kartoffelsorten sind das geistige Eigentum derer, die sie gezüchtet haben.“ Sorten könnten, wenn sie besser oder oder einen Vorteil gegenüber anderen besäßen, für die entsprechende Sortenliste angemeldet werden.



Im sogenannten Sortenschutzgesetz des Bundes ist dann auch zu lesen: „Das Recht auf Sortenschutz steht dem Ursprungszüchter oder Entdecker der Sorte oder seinem Rechtsnachfolger zu.“



In dem Strafverfahren und in dem Prozess vor dem Uelzener Amtsgericht vertrat Rechtsanwalt Dr. Sebastian Fontaine, Fachanwalt für Strafrecht aus Köln und spezialisiert auf Wirtschaftsstrafrecht, die Sortenschutz-Inhaber, die als Nebenkläger agierten. Auf Anfrage der Redaktion nennt er Details zum Vorgehen der Staatsanwaltschaft und zum Prozessverlauf: Demnach leitete die Staatsanwaltschaft Lüneburg im Sommer 2019 – nach ersten Hinweisen auf Unregelmäßigkeiten in dem von dem Landwirt betriebenen Kartoffelhandel – zunächst verdeckte Ermittlungen gegen den Landwirt ein. Im November 2019 wurden dann mehrere Betriebsstandorte sowie die Privaträume des Landwirtes durchsucht und zahlreiche Unterlagen und Beweismittel sichergestellt.



Nach Abschluss der Ermittlungen lagen, so Fontaine, konkrete Nachweise vor, dass der Landwirt jahrelang auf seinem Betrieb erzeugte geschützte Kartoffelsorten an andere Landwirte zur dortigen Auspflanzung verkauft hatte, ohne dass die Sortenschutz-Inhaber dem zugestimmt hatten. Fontaine spricht dabei von „Schwarzhandel“.



Im Prozess soll sich laut den Ausführungen des Anwalts der Angeklagte geständig gezeigt haben und auch Schadenswiedergutmachung angekündigt haben. Das Gericht habe es deshalb bei einer „vergleichsweisen milden Geldstrafe“ belassen. 160 Tagessätze zu je 30 Euro. Wobei: „Der Landwirt gilt damit als vorbestraft“, so Fontaine.



Kreislandwirt Thorsten Riggert sind ähnlich gelagerte Fälle in diesem Ausmaß – mit Blick auf Mengen, Vorgehen und Zeitraum – in der Region nicht bekannt. Das sei ein Ausnahmefall, erklärt er.



Fontaine kommt zu dem Ergebnis, dass es sich bei „strukturell begangenen Sortenschutzverletzungen“ wie in diesem Fall „mithin nicht um Kavaliersdelikte“ handelt, „sondern um kriminelles Unrecht, das bundesweit von den Strafverfolgungsbehörden und Gerichten zunehmend konsequent ermittelt und bestraft wird.“



Er verweist darauf, dass bereits im Sommer 2021 ein Landwirt aus dem Emsland wegen langjährigen strukturellen Schwarzhandels von Konsumkartoffeln zu Pflanzzwecken zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr auf Bewährung verurteilt wurde.