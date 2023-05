Uelzer Schnellenmarkt: Verwandlung soll starten - Kulturschaffende gesucht

Infoabend am 22. Mai

+ © Hansestadt Uelzen / KTS KTS-Betriebsleiter Alexander Hass fiebert der Verwandlung des Schnellenmarktes zu einem Kunst- und Kulturviertel entgegen. Jetzt werden dafür Künstler gesucht. © Hansestadt Uelzen / KTS

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Von Lars Becker schließen

Der Schnellenmarkt in Uelzen soll ein Zentrum für Kunst und Kultur werden - dafür fließt viel Geld vom Bund. Jetzt geht‘s in die heiße Phase: Die Stadt sucht Kulturschaffende.

Uelzen – Im Rahmen des Förderprogramms „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ (ZIZ) des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) können sich Kulturtreibende überwiegend mietfrei mit ihren Konzepten im Uelzener Kunst- und Kulturviertel am Schnellenmarkt präsentieren und so zum Erfolg des Projektes beitragen, wie der Eigenbetrieb Kultur, Tourismus, Stadtmarketing (KTS) jetzt mitteilt.



Für die Transformation des Quartiers sind bekanntlich drei Möglichkeiten vorgesehen: ein Kulturcafé, ein Raum für Lesungen und Ausstellungen sowie ein Kulturshop samt Werkstatt, in dem verschiedene Künstler aus der Region ihre Werke ausstellen und auch verkaufen können (AZ berichtete).



Diese Fragen sollen beantwortet werden

Interessierte Vereine, Institutionen und Privatpersonen, die eines dieser drei Konzepte umsetzen möchten, sind nun aufgerufen, bis zum 1. Juni ihr Konzept gerne ausführlich zu beschreiben und dann beim Eigenbetreib KTS einzureichen. Dabei sollten diese vier Fragestellungen beantworten werden:



• Welche Ideen haben Sie, um das Vorhaben zum Erfolg zu bringen?



• Wie ist Ihre Verbindung zu Kunst und Kultur?



• Haben Sie Unterstützer?



• Wie schaffen Sie es, das Produkt auch nachhaltig nach den zwei Jahren Förderung fortzuführen?



Geplant sei, so heißt es in der Mitteilung, dass die drei Immobilien über die Förderung eine künstlerische Werbebeschilderung erhalten sollen, um das Vorhaben deutlicher in den Fokus zu stellen.



Eigentümer können Immobilien anbieten

„Das Kunst- und Kulturviertel im Quartier Schnellenmarkt bietet eine große Chance, die Attraktivität der Stadt auch für ansässige Gastronomiebetriebe und den Einzelhandel zu steigern“, erläutert KTS-Betriebsleiter Alexander Haas. Der Eigenbetrieb stehe bereits in Verbindung mit Eigentümern von leerstehenden Immobilien am Schnellenmarkt.

Noch bis zum 1. Juni könnten aber auch weitere Eigentümer aus Schmiede-, Rademacher-, Brücken-, Doktoren- und Heiligen-Geist-Straße ihre Immobilien zur Verfügung stellen. Der Bund als Fördergeber des Programms übernimmt 85 Prozent der zuletzt aufgerufenen Miete für zwei Jahre.



Brunnen-Projekt soll 2024 umgesetzt werden

Das neue Kunst- und Kulturquartier wird voraussichtlich 2024 um ein weiteres Highlight bereichert werden, das die AZ ebenfalls schon vorgestellt hat: um den „flüsternden Brunnen“. Der von Georg Münchbach entworfene Brunnen soll dabei mit modernster Technik ausgestattet werden, um bis zu 100 Wasser-Geschichten erzählen zu können. Besucher können dann diesen Geschichten lauschen, die von einer Arbeitsgruppe ehrenamtlicher Autoren verfasst werden. Ein professioneller Sprecher soll die Geschichten im Tonstudio einlesen, teilt der Eigenbetrieb KTS mit.

Ergänzt werde dieses Erlebnis durch moderne Lichtkunst, die den Brunnen auch visuell zum Hingucker machen solle. „Der flüsternde Brunnen wird ein Ort der Begegnung und des Austauschs sein und ein weiterer Grund, die Hansestadt Uelzen zu besuchen“, hofft der Eigenbetrieb, der das Förderprogramm als „großartige Gelegenheit für Kulturschaffende“ bezeichnet, um Ideen in die Tat umzusetzen und zur urbanen Entwicklung von Uelzen beizutragen.

Am Montag, 22. Mai, um 17 Uhr ist im Theater an der Ilmenau (Studiobühne) eine Informationsveranstaltung und Vorstellung des Projektes für Kulturschaffende und Interessierte geplant. Anmeldungen werden unter bstossberg@kts-uelzen.de entgegengenommen.

Zum Hintergrund:

Uelzen war 2022 als eine von 238 Kommunen in Deutschland in das Bundesprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ (ZIZ) aufgenommen worden. „Das Quartier rund um den Schnellenmarkt ist von Leerständen und städtebaulichen Missständen stark betroffen. Unter dem Titel ,Wir packen das Quartier an‘ soll der dringend notwendige Wandel in Gang gesetzt werden“, heißt es vom Bund zum Projekt.

Die Stadt erhält 690.000 Euro, gibt selbst 300.000 Euro dazu. Der Förderzeitraum erstreckt sich bis zum Jahr 2025. Neben fünf Flohmärkten (der erste am Sonnabend, 13. Mai, von 7 bis 14 Uhr) wird am Schnellenmarkt in diesem Jahr das Hansefest stattfinden – am 23. und 24. September.