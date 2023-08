Schnaps und Bier geklaut: Stadtbekannter Uelzener (75) muss ins Gefängnis

Von: Lars Becker

Trotz Hausverbotes, das schon seit 2005 gilt, soll der Angeklagte im Edeka am Bahnhof (hier ein Archivbild) 2022 eine Flasche Schnaps und drei Monate später nebenan bei Woolworth eine Dose Bier gestohlen haben – samt Bedrohung und Schlägen gegen Mitarbeiterinnen. © Lars Becker

Die zweite große Strafkammer des Landgerichts Lüneburg hat einen vorbestraften 75-Jährigen aus der Uelzener Trinkerszene zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und zwei Monaten verurteilt.

Uelzen/Lüneburg – Der Strafprozess gegen einen 75-Jährigen aus Uelzen am Landgericht in Lüneburg gehört in die Kategorie „ungewöhnlich“: Die zweite große Strafkammer – bestehend aus der Vorsitzenden Richterin Dr. Lidia Mumm, ihrem Beisitzer Dr. Christoph Paglotke und zwei Schöffen – hat es mit einem Angeklagten zu tun, der nicht nur fortgeschrittenen Alters, sondern auch vom alkoholgeprägten Leben der letzten Jahre gezeichnet ist.

Der vorbestrafte Mann aus der Trinkerszene, der auch schon in Haft saß, ist nicht nur den Polizeibeamten wegen Diebstählen, Schwarzfahrten oder Aggressionsausbrüchen bekannt, sondern auch vielen Bürgern der Hansestadt. Er muss mit einer geringen Rente auskommen, kann aber die Finger nicht von Bier und Schnaps lassen.



Polizei bringt den Angeklagten verspätet

Das führt dazu, dass Verteidigerin Uta Petschull aus Soltau mit ihm gefühlt sprechen muss wie mit einem Kind oder Heranwachsenden – und trotzdem ist der gesamte Verfahrensablauf für sie wie fürs Gericht und Staatsanwalt Sven-Hendrik Fries nicht leicht.



Der Senior, der am ersten Prozesstag noch unentschuldigt gefehlt hatte (AZ berichtete), wird diesmal von Polizisten in den Saal gebracht. Die haben ihn am Nachmittag zuvor in Gewahrsam genommen. Warum sie mit dem Uelzener 30 Minuten zu spät kommen, bleibt offen, strapaziert aber zusätzlich die Nerven der Beteiligten.



Die nutzen in Saal 121 des Landgerichts immerhin die Zeit für ein Verständigungsgespräch unter Ausschluss der Öffentlichkeit: Im Ergebnis beantragt der Staatsanwalt, gleich zehn Verfahren, die allesamt beim Amtsgericht Uelzen gelandet und dann zu einem Verfahren gebündelt worden waren, angesichts ihrer Geringfügigkeit einzustellen. Dafür muss der Mann aber mit einer Haftstrafe zwischen 18 und 30 Monaten rechnen, weil er vielfach vorbestraft ist. Bewährung ist für ihn nicht mehr drin.



Es bleiben zwei schwere Vorwürfe allerdings bei geringsten Sachwerten übrig: der Diebstahl einer Flasche Rum für 7,99 Euro samt Bedrohung einer Angestellten vom 15. März 2022 im Edeka-Markt am Bahnhof Uelzen und das Entwenden einer Dose Bier für einen Euro am 25. Juni 2022 im identischen Einkaufskomplex bei Woolworth. Dabei soll der geschwätzige 75-Jährige zwei Mitarbeiterinnen durch Schläge mit einem Sportgerät am Arm verletzt haben.



Den „Expander“ aus Metall hatte der Rentner nach eigenen Angaben auf dem Sperrmüll gefunden und dann eingesteckt. Das Tatwerkzeug, das die Richterin zweimal mit Wucht auf den Tisch stellt, um dessen Schlagkraft zu demonstrieren, wiegt 1,5 Kilo und ist 90 Zentimeter lang. Der Angeklagte soll es aus der Tasche gezogen haben, als ihm eine Mitarbeiterin das geklaute Dosenbier wegnehmen will. Das Gesetz sieht alleine für einen solchen besonders schweren räuberischen Diebstahl mit Waffeneinsatz eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren vor. Weil die Frauen nicht ernsthaft verletzt worden sind und der Wert der Beute so gering ausfällt, gehen alle Beteiligten von zwei minderschweren Fällen aus.



Ein Geständnis mit Einschränkungen

Nach kurzer Beratung mit seiner Verteidigerin („Knast oder lange Knast, das ist hier die Frage!“) lässt der Uelzener eine Erklärung abgeben. Er räume die Taten zwar ein. Den Schnaps aber habe er nicht gestohlen. Deshalb steigt das Gericht vor den Ausführungen des Psychiatrischen Sachverständigen Dr. Friedrich aus Lüneburg doch in eine längere Beweisaufnahme ein, die sich über die Mittagspause hinzieht. In der lange muss der 75-Jährige in Gewahrsam, die Richterin selbst kauft ihm in der Lüneburger Innenstadt ein Käsebrötchen – es „menschelt“ sehr im Gerichtssaal.



Am Ende sieht die Kammer die Vorwürfe aus der Anklage als erwiesen an: Sie verurteilt den Mann wegen schweren räuberischen Diebstahls, gefährlicher Körperverletzung, eines weiteren räuberischen Diebstahls und Hausfriedensbruchs zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und zwei Monaten. So hatte es die Staatsanwaltschaft beantragt, die Verteidigung plädierte auf einen Monat weniger.

Ein psychiatrischer Sachverständiger schloss eine verminderte Schuldfähigkeit angesichts möglicher massiver gesundheitlicher Schäden nicht aus. Für eine Therapie sah er keine Erfolgsaussichten, einmal brach der Mann schon ab. Bewährung gab‘s wegen der Vorstrafen nicht. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.