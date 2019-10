Schloss Holdenstedt: Verkauf unter Dach und Fach

Hamburger Investor wird neuer Schloss-Eigentümer

+ © Archivfoto: Hölscher Das Schloss Holdenstedt bekommt in Kürze einen neuen Eigentümer. © Archivfoto: Hölscher

Uelzen – Der Rat der Hansestadt Uelzen hat in seiner Sitzung am Montagabend beschlossen, das Schloss Holdenstedt und den Schlosspark an das Hamburger Unternehmen DRB Immobilien GmbH und Co. KG des Investors Dr. Thies Boysen zu verkaufen.