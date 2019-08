An der Esterholzer Schleuse geht momentan gar nichts mehr

Zahlreiche Binnenschiffe in Uelzen und Lüneburg betroffen

Vor der Esterholzer Schleuse auf dem Elbe-Seitenkanal hat sich ein regelrechter Stau gebildet.

Am Stauwehr in Geesthacht wurden am Freitag gravierende Schäden an der Überlaufschwelle festgestellt. Das bleibt auch in Uelzen nicht ohne Folgen. Auf dem Elbe-Seitenkanal vor der Esterholzer Schleuse hat sich ein regelrechter "Stau" gebildet. Der Grund: Zur Entlastung des Bauwerkes in Geestacht wurde bereits am Freitagnachmittag das Wehr heruntergefahren, um den Wasserspiegel kontrolliert auf 3,80 Meter am Pegel Geesthacht abzusenken.