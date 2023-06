Daunen sind sein Lebenselixier: Rüdiger Hoffmann sammelt Federbetten für guten Zweck

Von: Theresa Brand

Teilen

Federbettensammler Rüdiger Hoffmann © Brand, Theresa

Rüdiger Müller sammelt deutschlandweit Federbetten, um sie anschließend zum Recyceln zu bringen. Den Erlös spendet er für wohltätige Zwecke – nun kommt der Federbettensammler nach Uelzen.

Uelzen/Gifhorn – Angefangen hat alles in den 1980er-Jahren. Mit einem Fahrrad mit Anhänger sammelte Rüdiger Müller damals die ersten Federbetten vom Sperrmüll, die sonst auf dem Müll gelandet wären. Heute fährt der Federbettensammler, wie er sich selbst nennt, mit einem Sprinter durch ganz Deutschland. Die gesammelten Federbetten bringt er dann zum Recyceln nach Thüringen – das Geld, dass er für die alten Decken und Kissen bekommt, spendet er an die unterschiedlichsten Projekte und Initiativen. Am 15. Juni steht er nun mit seinem Vereinsbus vor dem Entsorgungszentrum in Oldenstadt.



„Federbetten sind mein Lebenselixier“, erklärt Rüdiger Müller. Denn der gelernte Kraftfahrer leidet seit Langem unter Krebs, im vergangenen Jahr kam eine schlimme Darmerkrankung dazu. Dann starb im Dezember auch noch seine Freundin – ein Schicksalsschlag, unter dem der Federbettensammler bis heute leidet. „Das Federbetten sammeln hält mich am Leben, weil ich eine Aufgabe habe: Gutes tun“, sagt der 56-Jährige. Und das tut er: Bis heute hat er in über 30 Jahren rund 356 000 Euro gespendet.



Doch warum fängt jemand an, Federbetten zu sammeln? Für Rüdiger Müller liegt der Auslöser in der Kindheit. Er und seine acht Geschwister wurden oft vom Vater misshandelt; sein einziger Zufluchtsort: Das Bett, wo er sich unter seiner Decke verstecken konnte. „Federbetten sind für mich Schutz und Sicherheit“, erklärt er. „Wenn ich sehe, dass jemand Federbetten wegschmeißt – das tut mir in der Seele weh.“



Im Jahr 2017 hat Rüdiger Müller einen Verein gegründet. Über Spendengelder konnte er einen größeren Transporter anschaffen, mit dem er an guten Tagen rund 765 Kilogramm Federbetten abholt. „Neulich war ich in Cuxhaven, da habe ich in drei Stunden 490 Kilo gesammelt“, erzählt der 56-Jährige stolz. Wer nicht mit seinen Federbetten zum Sammelplatz kommen kann, hat auch die Möglichkeit sich direkt an Rüdiger Müller zu wenden. Für einen kleinen Geldbetrag holt er dann die Decken und Kissen direkt ab.



Für den 15. Juni hofft der Federbettensammler auf viel Zulauf. Von 12 bis 15 Uhr steht er dann vor dem Wertstoffhof in Oldenstadt. Erreichbar ist er unter (01 75) 54 16 32 2 oder online über federbettensammler.de