Gutes Ergebnis

Uelzen – Ein Schiff wird am Uelzener Hafen mit Getreide beladen. Bis zu 1000 Tonnen fasst der Frachter. „Etwa 200 Tonnen an Getreide können in einer Stunde auf dem Schiff abgeladen werden“, sagt Thorsten Winkler von der Uelzener Hafenbetriebs- und Umschlagsgesellschaft.