Raubversuch auf Herzogenplatz ‒ Tat ist frei erfunden

Von: Norman Reuter

Am Herzogenplatz soll sich der angebliche Raubversuch zugetragen haben. Jetzt ist klar: Es hat ihn nicht gegeben. © Reuter, Norman

Der angebliche Raubversuch Anfang des Monats auf dem Herzogenplatz, bei dem ein Unbekannter nach Zeugenaussagen einer 27-Jährigen die Geldbörse entreißen wollte und zwei Menschen verletzte, hat so nicht stattgefunden. Das haben die weitergehenden Ermittlungen der Polizei ergeben.

Uelzen – Nach Ausführungen von Polizeisprecherin Julia Westerhoff hat es keinen Räuber gegeben. Vielmehr verletzte die 27-Jährige ihren Freund und anschließend, um ihre Tat zu vertuschen, sich selbst. Zudem wurde die Mär von einem südländisch aussehenden Mann in schwarzer Kleidung, der ihr die Geldbörse entreißen wollte, erfunden, um von der eigentlichen Tat abzulenken.

Die 27-Jährige und ihr Freund gehörten einer Gruppe an, die in der Nacht von Freitag auf Sonnabend in der Uelzener Partyszene feierte und zum Abschluss sich auf dem Herzogenplatz niederließ. Die angebliche Tat sollte sich dann gegen 8.45 Uhr zugetragen haben ‒ also zu einer Zeit, zu der unweit vom Herzogenplatz der Wochenmarkt-Betrieb lief. Mitglieder der Gruppe seien noch einmal gehört worden, dabei sei herausgekommen, dass es den Raubversuch nicht gegeben habe, so Westerhoff.

Die Polizei hat nun zum fingierten Raubversuch Ermittlungen wegen des Vortäuschens einer Straftat aufgenommen. Bei einer Verurteilung stehen eine Haftstrafe von bis zu drei Jahren oder Geldstrafe im Raum. Zudem ermittelt die Polizei nun gegen die 27-Jährige wegen des Verdachts einer gefährlichen Körperverletzung, die sie an ihren Freund begangen haben soll.