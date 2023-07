Raubüberfall auf 46-Jährige: Rosen für die Verstorbene

Von: Norman Reuter

An der Zufahrt von der Karlstraße zum Uhlenköper-Center wird der verstorbenen 46-Jährigen gedacht. Blumen wurden niedergelegt und Grablichter aufgestellt. © Reuter, Norman

Der Tod einer 46-Jährigen nach einem Raubüberfall löst Bestürzung in Uelzen aus. Der „Weiße Ring“ betreut als Opferschutzorganisation die Angehörigen. Handtaschenraube sind laut Polizei eher selten.

Uelzen – In einem tönernen Herzen mit Grablicht ist die Inschrift „In Liebe“ eingraviert. Rote Rosen wurden abgelegt. Eine kleine Engelsfigur ist zu entdecken. Menschen gedenken an der Zufahrt von der Karlstraße zum Uhlenköper-Center der verstorbenen 46-Jährigen.

Der Uelzenerin, sie arbeitete lange Jahre für die Caritas, war dort vergangene Woche Mittwoch gegen 14 Uhr die Handtasche entrissen worden, dabei stürzte sie und verletzte sich schwer. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht.



Nach einem Bericht der Bildzeitung, der sich auf Angaben der Mutter des Opfers bezieht, fiel die 46-Jährige letztlich ins Koma und starb. Nach ihrer Obduktion gestern werden Polizei und Staatsanwaltschaft weiter wegen Raubes mit Todesfolge ermitteln (az-online.de berichtete bereits).

Für die Familie der Verstorbenen ist eine Welt zusammengebrochen. Wie die AZ erfuhr, wird sie von der Opferschutzorganisation „Weißer Ring“ beraten und betreut. Die Tat hat in Uelzen Bestürzung ausgelöst, man trauert mit den Angehörigen, wie auch der kleine Gedenkplatz an der Zufahrt zeigt.



Hoffnungen, was die Aufklärung des Falls betrifft, setzt die Polizei auf eine am Tatort gefundene Basecap mit der Aufschrift „FBI“ – so wird die Bundespolizei in den USA abgekürzt. Inzwischen ist auch die Handtasche des Opfers, die der Räuber erbeutet hatte, aufgetaucht. Zudem existieren Videoaufnahmen. Demnach hielt sich der Mann am Mittwoch vergangener Woche gegen 13.45 Uhr mit seinem Mountainbike in der Höhe des Baumarktes, der sich im Uhlenköper-Center befindet, auf. Er fuhr im Bereich aufgestellter Gartenhäuser herum.



Um 13.50 Uhr bewegte er sich in den Bereich der Zufahrtsstraße, wartete an den Bäumen im Schatten. Als die 46-Jährige vorbeikam, folgte er dieser und entriss ihr die Handtasche auf dem Gehweg, wo sie auch zu Fall kam und jetzt Rosen an sie erinnern.



Handtaschenraube eher selten Als die 46-Jährige auf der Zufahrtsstraße zum Uhlenköper-Center unterwegs war, entriss der Täter ihr die Handtasche und flüchtete mit einem Mountainbike. Damit handelt es sich bei der Tat um ein Raubdelikt. Ein Raub liege dann vor, so erklärt Polizeisprecherin Julia Westerhoff, wenn jemandem mit Gewalt oder unter Androhung von Gewalt etwas weggenommmen werde. Solche Fälle finden sich, wie Westerhoff ausführt, in der Statistik der Polizei seltener als Handtaschendiebstähle, bei denen beispielsweise Taschen aus Einkaufswagen geklaut werden. Oder bei Märkten und Events unbemerkt Geldbörsen aus Taschen gezogen werden.

Nach Angaben Westerhoffs hat es im vergangenen Jahr im Landkreis Uelzen zwei angezeigte Handtaschenraube gegeben, wobei es sich hierbei wohl um Fälle handelte, die sich innerhalb einer Beziehung abspielten und damit als aufgeklärt gelten. In der Statistik für das vergangene Jahr findet sich auch je ein Fall aus dem Landkreis Lüchow-Dannenberg und aus dem Landkreis Lüneburg. Aus dem Nachbarkreis ist auch, abgesehen von der Uelzener Tat, der jüngste Fall eines Handtaschenraubs gemeldet worden. Im Februar war eine 86-Jährige in der Großen Bäckerstraße das Opfer. Die Seniorin wurde von der Täterin geschubst, daraufhin entwendete die Räuberin die Geldbörse aus der Handtasche der 86-Jährigen. Die Täterin flüchtete nach Polizeiangaben in Richtung Am Sande. Kurz darauf wurden mit der EC-Karte der 86-Jährigen zwei Transaktionen über je 1000 Euro getätigt. Die Polizei leitete Ermittlungen ein, ohne dass es bisher zur Aufklärung kam.