Raub auf Uelzener Tankstelle: Maskierter Täter greift Geld aus Kasse und flüchtet

Mit Pfefferspray attackiert

+ © Daniel Karmann/dpa Mit Pfefferspray attackierte ein bislang unbekannter Täter jetzt in Uelzen einen Mitarbeiter einer Tankstelle und raubte ihn aus. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Von Michael Koch schließen

Mit Pfefferspray attackierte ein bislang unbekannter Täter jetzt in Uelzen einen Mitarbeiter einer Tankstelle und raubte ihn aus.

pm Uelzen - Zu einem Raub eines maskierten Einzeltäters auf eine Tankstelle an der Celler Straße in Uelzen kam es am Dienstag, 21. März. Gegen 20.50 Uhr hatte der dunkel gekleidete und maskierte Täter das Tankstellengebäude betreten, einen anwesenden Angestellten bedroht und mit Pfefferspray gesprayt.

Der Angestellte konnte in rückwärtige Räume flüchten. Der Täter griff daraufhin in die Kasse und erbeutete mehrere hundert Euro, er flüchtete zu Fuß. Erste Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, (Telefon) 05 81 93 00, entgegen.

Auf eine Tankstelle in der Hansestadt Uelzen ist bereits am Montagabend (20. Februar) ein bewaffneter Raubüberfall verübt worden. Zwei maskierte Täter entkamen unerkannt.