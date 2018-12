Randalierender Marihuana-Anbauer

Suhlendorf. Ein 29-Jähriger randaliert am Sonnabend gegen 14 Uhr in Suhlendorf im Haus seiner Eltern. Der Mann mit zwei Promille Alkohol im Blut bedroht und beleidigt seine Eltern und zertrümmert Möbel. Die Polizei nimmt ihn in Gewahrsam.

Dort gibt der 29-Jähriger an, Marihuana anzubauen. Die Polizei beschlagnahmt mehrere Pflanzenkübel.

Uelzen. Ein aufmerksamer Uelzener beobachtet am Sonnabend gegen 17.30 Uhr, wie ein Autofahrer gegen einen geparkten Pkw fährt und anschließend einfach vom Unfallort verschwindet. Der Zeuge informiert die Polizei und hat nicht nur das Kennzeichen notiert, sondern kann auch Angaben zum Aussehen des Fahrers machen, Die Polizei trifft den Unfallverursacher an seinem Wohnort an. Der Ebstorfer räumt daraufhin ein, den Unfall verursacht zu haben.

Lüneburg. Ein mit Gasflaschen belandener Lkw gerät am Sonntag gegen 1 Uhr morgens in Lüneburg in Brand. Das Führerhaus des am Sternkamp abgestellten Fahrzeugs steht lichterloh in Flammen. Die Feuerwehr kann den Brand löschen.

Lüchow. Ein umgestoßener Grabstein und eine beschädigte Abgrenzung werden am Freitag auf einem Friedhof in Lüchow entdeckt. Die Polizei vermutet, dass ein Quadfahrer den Grabstein umgefahren hat. Darauf deuten Reifenspuren auf dem Gelände hin.

Lüneburg. Zu diversen Wohnungseinbrüchen kommt es am vergangenen Wochenende in Lüneburg. Bereits am Freitag wurde in zwei Einfamilienhäuser am Steinweg und am Hasenburger Weg eingebrochen. Die Täter hebeln ein Fenster beziehungsweise eine Seitentür auf. Am Sonnabend kommt es zu einem weiteren Einbruch. Der Täter hangelt sich ein Fallrohr hoch, um auf den Balkon zu gelangen und die Balkontür zu öffnen. Zwei weitere Versuche scheitern, weil die Alarmanlage auslöst oder die Täter vorher entdeckt werden.