Rainer Schimmel hat Ideen für die Hansestadt

Von: Norman Reuter

Rainer Schimmel hat ein Verkehrskonzept für Uelzen entwickelt – die Bahnhofstraße spielt darin eine gewichtige Rolle. © Norman Reuter

Rainer Schimmel ist in Uelzen als Buchhändler bekannt. In jungen Jahren hat er sich mit dem Gedanken getragen, Stadtplaner zu werden. Das erklärt vielleicht sein Engagement, Ideen für die Hansestadt zu entwickeln. Jetzt hat er ein Verkehrskonzept für die Innenstadt erarbeitet.

Uelzen – Mit einem Ruf, der ihm vorauseilt, räumt Rainer Schimmel gleich zu Beginn auf: „Ich bin kein Fahrrad-Lobbyist.“ Er fahre genauso mit dem Auto, gehe zu Fuß. Im ländlichen Raum, in dem Uelzen liege, müsse es die Möglichkeit geben, mit dem Auto überall hinzukommen. Dabei dürften aber andere Verkehrsteilnehmer nicht hinten anstehen. Er bringt es auf eine Formel: „Ich wünsche mir eine menschengerechte und keine autogerechte Stadt.“



Für den früheren Buchhändler, der sich in jungen Jahren mit dem Gedanken trug, Stadtplaner zu werden, und heute als beratendes Mitglied im städtischen Bauausschuss sitzt, sind diese grundlegenden Überlegungen Ausgangspunkt für ein Verkehrskonzept gewesen, das er erarbeitet hat. Sein Engagement passt in die Zeit.



Kreishaus optisch näher an der Innenstadt



Gerade erst hat der Rat der Hansestadt ein nachhaltiges Mobilitätskonzept entgegengenommen. Das wirft die Frage auf, wie sich Verkehr und Klimaschutz zusammendenken lassen. Zudem hat die Hansestadt noch die Frage zu klären, ob nach dem Neubau der beiden Bahnbrücken an der Bahnhof- und Sternstraße der Verkehr anders geführt werden sollte. Die Brücken entstehen in alten Maßstäben, der Platz für Autofahrer, Radler und Fußgänger ist beengt.



Die Bahnhofstraße spielt auch bei Schimmels Konzept, das er bereits Ratsfraktionen und -gruppen sowie auch der Verwaltung vorgestellt hat, eine gewichtige Rolle. Schimmels Vorschlag für die Bahnhofstraße und Sternstraße: Der Abschnitt zwischen neuem Kreishaus und St.-Viti-Straße wird umgestaltet. Er soll einen Platzcharakter bekommen und zu einem verkehrsberuhigten Bereich werden. Optisch würden so das neue Kreishaus und auch der Bahnhof näher an die Innenstadt angebunden.



Schimmel verweist auf die Gestaltung zwischen Marktcenter und neuem Rathaus: „Das ist gelungen“, so Schimmel. Dort gebe es nun eine Sichtachse in die Innenstadt. Das könne man wiederholen. Für den verkehrsberuhigten Bereich zwischen Kreishaus und St.-Viti-Straße würde er Verkehr zulassen, in beiden Fahrtrichtungen. Aber lediglich bis 3,5 Tonnen.



In einem verkehrsberuhigten Bereich sind die Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt. Das sieht Schimmel als Vorteil. Und große Verwerfungen für den Autoverkehr sieht er nicht. Wegen des Brückenneubaus, ist der Abschnitt gesperrt. Autofahrer würden zurzeit ziemlich problemlos vom Sternviertel über die Ebstorfer Straße beziehungsweise Bohldamm neue Wege in die Stadt suchen, findet Schimmel.



Im Abschnitt zwischen Ringstraße und St.-Viti-Straße stellt sich der Uelzener eine Fahrrad- und Parkstraße vor, wie er erklärt. Der Autoverkehr würde dabei stadtauswärts mit einer Einbahnstraßenregelung geführt. An den Seiten würden schräg angeordnete Parktaschen entstehen – womit man auch dem Ruf nach innenstadtnahen Parkplätzen gerecht würde.



Um den Verkehr von der St.-Viti-Straße in die Innenstadt zu führen, würde die Alte Wiesenstraße genutzt. „Das sind 200 Meter Umweg für den Autofahrer. Das ist möglich“, meint der Uelzener.



Entlastung für Nothmannstraße

Das Konzept sieht noch mehr vor: Um beispielsweise die viel befahrene Nothmannstraße zu entlasten, wäre Schimmels Vorschlag, eine vorhandene Verbindung über das RBB-Gelände zur Straße „Am Rahlande“ zu nutzen. Bereits schon einmal als Idee vorgestellt hatte er, dass für eine bessere fußläufige Anbindung des Sterngebiets an die Innenstadt und umgekehrt der Bahnhofstunnel verlängert werden könnte. Der Vorteil auch: Auf einem brachliegenden Bahngelände könnte ein weiterer Parkplatz entstehen, von dem aus leicht der Bahnhof zu erreichen wäre.



Rainer Schimmel zeigt sich angetan davon, dass er seine Ideen Politik und Verwaltung präsentieren durfte, dabei auf offene Ohren stieß. Gerade erst vergangenen Montag war er bei der CDU-Fraktion zu Gast. Er hofft, dass seine Ideen weiter diskutiert werden. „Ich wünsche mir eine lebenswerte Stadt, in der die Bewohner möglichst gefahrlos leben können“, sagt der Uelzener.