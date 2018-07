Radfahrer in Uelzen überrollt: 77-Jähriger wird schwer verletzt

Mercedes-Fahrer (81) übersieht den Senior

Ein 77 Jahre alter Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag in Uelzen schwer verletzt worden.

pm/mih Uelzen. Einen 77 Jahre alten Radfahrer hat ein 81 Jahre alter Fahrer eines Pkw Mercedes in den Mittagsstunden des Montags in der Straße Am Funkturm erfasst.