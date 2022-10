Putsch-Versuch? Russische Nationalgarde und Polizei sollen Militär in Moskau festnommen haben

Von: Michael Koch

Gibt es Unruhen in Moskau? © picture alliance/dpa/AP | Alexander Zemlianichenko

Hinweis: Es handelt sich um unbestätigte Berichte, aber die entsprechenden Nachrichten-Kanäle werden aktuell mit aufrüttelnden Informationen geflutet.

Moskau – Die nachrichtendienstlichen Berichte wurden noch nicht unabhängig geprüft und/oder bestätigt, dennoch: Nach dem, was laut den Sozialen Medien bekannt ist, sollen aktuell, am 8. Oktober gegen 20 Uhr, die russische Nationalgarde sowie die russische Polizei Angehörige des russischen Militärs in Moskau, Russlands Hauptstadt, festgenommen haben.

Dem Vernehmen nach soll der Verkehr innerhalb Moskaus Innenstadt komplett blockiert worden sein. Zudem ist bekannt, dass die militärischen Einheiten innerhalb Moskaus in erhöhter Alarmbereitschaft stehen.

Es scheint massive Spannungen innerhalb der Einsatzeinheiten zu geben.

Diese Informationen konnten zunächst nicht unabhängig bestätigt werden. Ist das der Anfang vom Ende von Putins Regime?

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald weitere Informationen bekannt sind.