Psychisch kranker Gefangener wegen Angriff in der JVA Uelzen vor Gericht

Von: Theresa Brand

In der JVA Uelzen versucht ein 32-jähriger Gefangener im September einen Justizvollzugsbeamten zu schlagen und zu beißen. © Bieling, Daniel

Tätlicher Angriff gegen einen Vollstreckungsbeamten und versuchte Körperverletzung: So lautet die Anklage im Prozess gegen einen 32-Jährigen im Amtsgericht Uelzen.

Uelzen – Konkret soll der Angeklagte, der ursprünglich aus Guinea kommt, im vergangenen September in der JVA Uelzen einen Justizbeamten geschlagen haben. Als dieser ihn auf dem Boden fixiert, soll der 32-Jährige versucht haben, ihn ins Handgelenk zu beißen.



Die Aussagen der Zeugen und auch des Angeklagten stimmen überein. Es beginnt an dem Tag schon in der Arbeitstherapie. Der Angeklagte wird von einem Mithäftling nach Blättchen gefragt, reagiert aufbrausend, die beiden beginnen zu streiten. Der dort zuständige Justizbeamte beschließt, den 32-Jährigen zurück ins Hafthaus zu bringen: „Er konnte sich nicht beruhigen, da habe ich ihn ins Hafthaus geführt“, beschreibt dieser. „Er war immer noch sehr aufbrausend.“



In dem Gebäude wird er von einem anderen Beamten in Empfang genommen. „Er wollte seine Arbeitermilch, das ist ein Extra für die Gefangenen, die arbeiten gehen“, erklärt der Beamte. Die gebe es allerdings immer erst in der Spätschicht. Als er ihm die Arbeitermilch verweigert, läuft der 32-Jährige in das Büro der Abteilungsleiterin.



„Ich habe ihn mehrfach gebeten, das Büro zu verlassen“, sagt die Frau vor Gericht aus. Der Justizbeamte kommt in das Büro, will den Gefangenen an der Schulter aus dem Raum führen. Da habe der Angeklagte versucht ihn zu schlagen, sagt der Beamte. „Ich habe ihn dann zu Boden gebracht und fixiert“, fährt er fort. Dort habe der Mann versucht, ihn ins Handgelenk zu beißen. Es sei ihm jedoch nicht gelungen, da der Justizbeamte seine Hand schnell verdreht habe.



Bei dem Angeklagten sei es immer wieder zu auffälligem Verhalten gekommen, sagen die Zeugen aus. Er habe oft impulsiv gehandelt, unberechenbar, über Satan und den Teufel gesprochen und aggressives Verhalten gezeigt. Zwar bekommt er Medikamente, doch nach dem Vorfall wurde er erneut stationär behandelt und neu eingestellt. „Seitdem ist er komplett unauffällig“, sagt die Abteilungsleiterin, was die anderen Zeugen bestätigen.



Die verminderte Zurechnungsfähigkeit ist auch der Grund für das milde Urteil: Drei Monate Haft auf Bewährung. Der 32-Jährige wird aber noch bis Oktober 2024 in der JVA bleiben. „Sie konnten das in dem Moment nicht realisieren, aber jetzt haben Sie ihr Verhalten deutlich geändert“, sagt Richter Walter Graf Grote.