Psyche leidet noch immer: Junges Opfer (15) sagt gegen aggressive Angreifer aus

Von: Lars Becker

Die 1. Große Strafkammer des Landgerichts Lüneburg verhandelt gegen zwei Männer (22/32), die am 24. Januar 2023 in Uelzens Innenstadt Straftaten in Serie begangen haben sollen (hier ein Foto vom Prozessauftakt mit den Rechtsanwälten Antje Heister und Stefan Hüdepohl). © Lars Becker

Zwei Männer sollen am 24. Januar 2023 betrunken Passanten in der Uelzener Innenstadt bedroht, geschlagen, beraubt und beleidigt haben. Hinzu kommen Diebstähle. Mit Zeugenvernahmen ist der Prozess gegen sie am Landgericht Lüneburg fortgesetzt worden.

Lüneburg/Uelzen – Im Prozess gegen zwei Männer (22/32), die unter anderem am 24. Januar diesen Jahres in der Uelzener Innenstadt gemeinsam fünf Straftaten binnen kürzester Zeit begangen haben sollen, ist die 1. Große Strafkammer des Landgerichts Lüneburg am Donnerstag in die Beweisaufnahme eingestiegen. Zum Auftakt der Hautverhandlung waren in der vergangenen Woche lediglich die Anklagen verlesen worden.

In den Zeugenstand muss zuerst ein 15-Jähriger aus Uelzen. Der Gymnasiast schildert, wie er auf dem Weg zum Sport von dem Duo im Bereich der Katzenbuckelbrücke angerempelt und verbal angegangen worden war. Dann habe ihn der Jüngere zehn bis 15 Sekunden lang in den „Schwitzkasten“ genommen, ihm währenddessen einen Kopfhörer aus dem rechten Ohr gerissen und ihm gedroht: „Wehe du rufst die Polizei – dann passiert dir noch was Schlimmeres!“ Irgendwann habe er sich losreißen und davonlaufen können.



„Große Angst, dass die mich abstechen“

Eindrucksvoll schildert der Jugendliche, wie er seine Mutter zunächst angerufen und dann zu deren Arbeitsstelle gerannt war. „Ich habe gezittert und geweint. Ich hatte große Angst, dass die ein Messer ziehen und mich abstechen. Die haben so auf mich gewirkt, waren sehr aggressiv, betrunken oder unter Drogen.“ Der Übergriff der Männer hat Folgen für den Jungen: Er kann danach nur sehr schlecht schlafen, hat Angstzustände und begibt sich schließlich bei einer Psychologin in Therapie. Erste Sitzungen habe er inzwischen gehabt, viele weitere würden noch folgen.



Die Aufklärung der weiteren Tatabläufe im Detail gestaltet sich für die fünfköpfige Kammer unter dem Vorsitz von Richter Dr. Michael Herrmann schwierig: Als es um einen Diebstahl von zwei Jacken aus einem Geschäft an der Veerßer Straße geht, tauchen ungeahnte Verständigungsprobleme mit den beiden Zeugen dieser Tat auf.



Polizei-Protokolle werfen Rätsel auf

Die Inhaberin und ein weiterer Mann verstehen eher bruchstückhaft deutsch und sprechen es auch alles andere als flüssig, was die Prozessbeteiligten zum kollektiven Kopfschütteln bewegt. In der Akte indes befinden sich Protokolle von Vernehmungen im Polizeikommissariat Uelzen: „Wer hat denn die flüssige Aussage bei der Polizei gemacht: der Polizeibeamte selbst?“, fragt Rechtsanwältin Antje Heister, die den 22-Jährigen vertritt, der zu Beginn des zweiten Prozesstages vier andere Anklagevorwürfe (Beleidigung und tätlichen Angriff auf und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte) einräumt.

„Ich verstehe die Antworten einfach nicht“, gibt Staatsanwalt Konstantin Paus zu. Und Richter Dr. Herrmann, der zwischendurch laut darüber nachdenkt, die Zeugenbefragung abzubrechen und einen Dolmetscher hinzuzuziehen, resümiert am Ende: „Ich frage mich, wie so ein Vernehmungsprotokoll in 15 Minuten zustandegekommen sein soll – das ist beachtlich.“

Dritter Prozesstag am 7. September

Im Anschluss werden weitere Zeugen vernommen: eine junge Frau, deren Freund und der Cousin. Sie waren laut Anklage auf der Bahnhofstraße von den beiden Männern aggressiv beleidigt und mit einem Messer bedroht worden, einer von ihnen soll von einem Faustschlag getroffen worden sein. Und schließlich sagt eine Frau aus, in deren Geschäft die Angeklagten zwei Lego-Sets geklaut haben sollen.



Am dritten Verhandlungstag (7. September) sollen weitere Zeugen gehört werden, unter anderem weitere Polizeibeamte, die wenige Wochen später bei einer Ingewahrsamnahme nach einer Sachbeschädigung von dem 22-Jährigen übel beleidigt worden sein sollen. Auch dabei war der Mann mit 2,76 Promille massiv alkoholisiert. Schließlich soll auch der psychiatrische Sachverständige seine Gutachten vortragen.

Darum geht es in dem Fall:

Die beiden Männer auf der Anklagebank sollen am 24. Januar diesen Jahres gemeinsam fünf Taten binnen kürzester Zeit begangen haben. Erst hätten sie im Bereich Fritz-Röver-Straße/Katzenbuckelbrücke in Uelzen einen jungen Mann auch unter Ausübung von Gewalt überfallen, ihm Air-Pods im Wert von 300 Euro aus dem Ohr gerissen und entwendet.



250 Meter entfernt in der Veerßer Straße hätten sie dann zwei Sweatjacken im Wert von insgesamt 100 Euro mitgehen lassen – Zeuginnen seien bedroht und getreten worden. Wiederum nur vier Gehminuten weiter in der Bahnhofstraße hätten sie drei Passanten mit einem gezückten Messer bedroht, das der ältere der Angeklagten – ohne festen Wohnsitz – auch schon zuvor griffbereit mitgeführt habe. Ein Mann soll Schläge kassiert haben, ehe die Tatverdächtigen nur zwei Häuser weiter zwei Star-Wars-Sets von Lego aus einem Geschäft geklaut hätten.

Dem 22-Jährigen, der vor seiner Festnahme bei seiner Großmutter im Uelzener Südkreis gelebt hatte, werden noch fünf weitere Delikte zur Last gelegt. Immer wieder gerät er demnach stark alkoholisiert (Promillewerte zwischen 1,57 und 2,76) mit Beamten des Uelzener Polizeikommissariates aneinander. Er habe sich gegen Ingewahrsamnahmen massiv gewehrt, versucht zu beißen, getreten – und vor allem beleidigt. Die Liste der Schimpfwörter, die Staatsanwalt Paus zitiert, ist lang. Alle gehen weit unter die Gürtellinie.