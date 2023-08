Messer griffbereit in der Tasche

Prozesse gegen Intensivtäter aus Uelzen und weiteres Duo starten in Lüneburg

Von: Lars Becker

Teilen

Ein 22-Jähriger soll am 21. März die Felta-Tankstelle an der Celler Straße überfallen haben. © Lars Becker

Die erste große Strafkammer des Landgerichts Lüneburg nimmt jetzt zwei mehrtägige Hauptverhandlungen auf, in denen unter anderem schwere Raubdelikte, die sich in der Hansestadt Uelzen ereignet haben, juristisch aufgearbeitet werden.

Uelzen – Auf der Anklagebank sitzen insgesamt drei Männer – sie alle werden aus der Untersuchungshaft in der Lüneburger Abteilung der Justizvollzugsanstalt (JVA) Uelzen in den Gerichtssaal geführt. Der Prozess-Überblick:

Geld aus Straftaten für Drogenkonsum

Ab Dienstag, 22. August, um 9.30 Uhr muss sich ein 22-Jähriger aus Uelzen in Saal 21 verantworten, für den der Gerichtssaal kein neues Terrain ist. Im Februar war der Mann erst aus der Haft entlassen worden, bis März soll er nach Überzeugung von Polizei und Staatsanwaltschaft sage und schreibe bereits 30 neue Straftaten begangen haben.



Und die machten in der AZ Schlagzeilen: Der 22-Jährige soll am 12. März einen Verkaufsautomaten auf einem Hof in Oetzen aufgebrochen, Lebensmittel sowie die dazugehörige Geldkassette mit rund 400 Euro entwendet haben. Der Sachschaden belief sich hier auf mehr als 5000 Euro. Auch der Einbruch ins Sommerbad Stadensen mit einem Schaden von gut 2000 Euro am 18. oder 19. März wird ihm zur Last gelegt.



Am 20. März soll er dann an der Ebstorfer Straße einem 19-Jährigen mit einem Kubotan, einer Stichwaffe, im Bereich der Hauptschlagader am Handgelenk eine tiefe Schnittwunde zugefügt haben. Und nur einen Tag später, am 21. März, soll er maskiert, mit einem Beil und Pfefferspray bewaffnet, die Felta-Tankstelle an der Celler Straße in Uelzen-Veerßen überfallen haben. Die Beute damals: rund 1000 Euro.



Die Ermittler legen dem bekannt aggressiven Uelzener auch noch Diebstähle, Sachbeschädigungen, Körperverletzungen, Urkundenfälschung, Verstoß gegen das Waffengesetz, Autofahrten ohne Führerschein und Tankbetrug zur Last. Mutmaßlich ist der Angeklagte drogenabhängig und brauchte das Geld aus den Straftaten, um seinen Konsum zu finanzieren. Mehrfach wurde er mit Drogen geschnappt – auch bei seiner Festnahme im Bereich Wittingen.



Das Landgericht hat zwei Fortsetzungstermine (29. August, 5. September) festgelegt. Ein Sachverständiger wurde hinzugezogen, am ersten Verhandlungstag sollen acht Zeugen aussagen.



Messer griffbereit in der Tasche

Ab Donnerstag, 24. August, um 9.30 Uhr stehen zwei 22 und 32 Jahre alte Männer wegen schweren Raubes vor Gericht. Sie sollen in Uelzen im Januar und Februar diesen Jahres Sweatjacken und Lego entwendet sowie einem Passanten einen Airpod aus dem Ohr gerissen haben. Dabei soll einer der Angeklagten ein Messer griffbereit mitgeführt haben. Und der andere habe mehrfach erheblich alkoholisiert Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet, diese angegriffen und beleidigt. Das umfangreiche Verfahren soll am 31. August sowie am 7. und 8. September fortgesetzt werden. Auch hier ist ein Sachverständiger hinzugezogen worden. Für Verhandlungstag zwei sind aktuell 14 Zeugen geladen.