Prozess gegen Uelzener Intensivtäter geht in die zweite Runde

Von: Theresa Brand

Teilen

Der Uelzener Intensivtäter Farzad N. vor dem Landgericht in Lüneburg. © Theresa Brand

Vor dem Lüneburger Landgericht ging der Prozess gegen den Uelzener Intensivtäter Farzad N. in die zweite Runde. Ein Urteil gibt es noch nicht, doch mehrere Zeugen sagten vor Gericht gegen den 24-Jährigen aus.

Lüneburg/Uelzen – Was holprig begann (AZ berichtete), setzt sich auch beim am zweiten Verhandlungstag gegen den Uelzener Intensivtäter Farzad N. fort. Denn immer wieder muss unterbrochen werden, weil Zeugen nicht erscheinen, zu spät kommen oder der Angeklagte mit seinem Verteidiger unter vier Augen sprechen möchte. Bei den Zeugenbefragungen kommt es noch dazu mehrfach zu Diskussionen zwischen Verteidiger, Richterin und Beisitzern. Aber der Reihe nach.



Die Anklagepunkte, um die es an diesem Tag in erster Linie geht, sind ein schwerer Raub und eine schwere Körperverletzung. Außerdem soll der 24-Jährige mit einem unbekannten Mittäter einen jungen Mann zur Herausgabe seines Rucksacks genötigt und ihm zehn Euro gestohlen haben.



Die erste Zeugin, die gestern aussagt, ist eine 37-jährige Uelzenerin. Sie soll bei einem Bekannten in der Wohnung gewesen sein, als fünf Männer eindrangen, ihren Freund unter Druck setzten und anschließend die Wohnung durchsuchten. „Es ging alles ziemlich schnell“, sagt sie. Ihrer Aussage zufolge sind der Angeklagte und vier weitere Personen am Abend des 20. Juni in das Haus gekommen und haben an der Tür geklopft. Ihr „Kollege“, wie sie ihn nennt, machte auf, plötzlich hörte sie Lärm. „Dann wurde er auch schon ins Wohnzimmer geschubst“, gibt die Zeugin an.



Drei der Männer sollen mit Messern bewaffnet im Wohnzimmer nach Dingen gesucht haben, die sie mitnehmen könnten. Der Angeklagte habe ihrem Freund zwei Ohrfeigen verpasst. „Ich wusste nicht, worum es ging. Es wurde kaum gesprochen, nur ‘Gib her!‘ und ‘Lass mich!‘“ Dann hätten die Männer unter anderem ihr Handy, eine Musikbox und das Handy des Freundes genommen und seien verschwunden.



Der Verteidiger ist skeptisch. „Verkauft Ihr Kollege Drogen? Wollten die Drogen?“– „Könnte sein“, kommt die zögerliche Antwort. „Da kann ich nur spekulieren.“ Sie selbst gibt schließlich zu, früher Drogen konsumiert zu haben, mittlerweile aber – wie auch besagter „Kollege“ – im Substitutionsprogramm zu sein. „Nehmen Sie Drogen?“ fragt der Verteidiger weiter, doch Richterin Mumm und ihr Beisitzer halten diese Fragen für irrelevant. Nach viel Hin und Her wird die Zeugin entlassen.



Ähnlich läuft es beim nächsten Zeugen, dem Farzad N. zehn Euro gestohlen haben soll. Erst nach den Fragen des Verteidigers kommt ans Licht, dass möglicherweise frühere Drogenkontakte eine Rolle spielen könnten. Erst gibt sich der Mann ahnungslos; erst als der Verteidiger nachbohrt, fällt ihm ein, dass er den Angeklagten wenige Tage vor dem Raub getroffen habe und dieser ihn nach Drogen gefragt habe.



Der dritte Zeuge schließlich erlitt nach einem Schlag aufs linke Ohr einen Trommelfellriss. Er habe mit seinem Schwager in seiner Wohnung gesessen und ein paar Bier getrunken. Plötzlich sei auf der Straße herumgeschrien worden, er sei runtergelaufen und habe helfen wollen. „Da passiert öfter was, ich habe schon ein paar Mal Mädels geholfen, die belästigt wurden“, erklärt der 40-Jährige. Unten trifft er auf zwei junge Mädchen, eine der beiden fühlt sich anscheinend von ihm gestört. „Die wurde aggressiv und ist dann hinter mir her, als ich wieder rein wollte“, sagt er.



Um im Zweifelsfall einen Beweis zu haben, habe er sein Handy herausgeholt und gefilmt. Hier sei Farzad N. ins Spiel gekommen: „Er kam aus einer Kneipe, ich hatte ihn schon mal gesehen und habe Hallo gerufen“, erzählt der Zeuge. Gleich darauf habe er dem Mädchen gesagt, dass er notfalls einen Beweis für die Polizei habe, falls sie ihn nicht in Ruhe lasse. „In dem Moment schrie Farzad ,Was Polizei‘ und dann hat er mir aufs Ohr geschlagen. Das Trommelfell war direkt durch“, gibt das Opfer an. Er leidet bis heute unter den Folgen.



Fortgesetzt wird der Prozess am 24. August.