Feierliche Eröffnung von Norddeutschlands längstem Weinmarkt

+ © Huchthausen

Uelzen. Bürgermeister Jürgen Markwardt hat am Freitag den längsten Weinmarkt Norddeutschlands eröffnet. Anschließend stießen die scheidende Weinkönigin Freya Yolanda Wittersheim und ihre Nachfolgerin Celine Scheeper an gemeinsam mit einem Glas an.