Polizei lobt Vernunft der Bürger: „Bei den Leuten hat es geklickt“

„Das darf doch wohl nicht wahr sein“, dachte sich der Spaziergänger und sah noch einmal genauer hin.

„Mindestens drei Leute standen um die Flammen, aber weitere Stimmen sind aus einer nahen Halle zu hören gewesen“, beschreibt der Beobachter die Szene. Für den Zeugen eine höchst heikle Sache, gilt doch wegen der Corona-Krise derzeit ein umfassendes Kontaktverbot in ganz Deutschland, das Versammlungen von mehr als zwei Leuten untersagt. Kurzerhand rief der Zeuge am Montagabend die Polizei, damit nach dem Rechten gesehen werde.

+ Kai Richter, Polizeisprecher. © privat

„Einen solchen Einsatz hat es gegeben“, bestätigt Polizeihauptkommissar Kai Richter, Sprecher der Polizei. Ein Streifenwagen sei vor Ort gewesen, zwei Beamte hätten dort dann eine kurze Ansprache gehalten und die kleine Gruppe auf die aktuelle Gefahrenlage hingewiesen: „Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich“, so Richter. Das Geschehen habe sich dann aufgelöst. Und diese Erfahrung deckt sich mit der der Polizei in Uelzen: „Es hat offensichtlich am vorigen Wochenende bei den Leuten ,klick’ gemacht“, betont der Polizeisprecher.