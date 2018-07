Plötzlich steht Auto in Flammen

Ein Auto steht zwischen Kirchgellersen und Reppenstedt in Flammen. Die Landesstraße ist voll gesperrt.

Kirchweyhe. Gerade noch rechtzeitig reagiert hat ein Autofahrer jetzt am Sonnabend kurz nach 7 Uhr. Weil er während der Fahrt zwischen Kirchgellersen und Reppenstedt einen Brandgeruch im Fahrzeuginneren wahrnahm, stoppte er und wählte den Notruf.

Kurz darauf stand der weiße Kombi schon voll in Flammen – noch bevor die ersten Einsatzkräfte den Einsatzort erreichen konnten.

Die alarmierte Feuerwehr Reppenstedt rückte mit 16 Einsatzkräften an. Der Angriffstrupp ging unter Atemschutz gegen den Brand vor. Das Feuer konnte innerhalb von wenigen Minuten eingedämmt werden. So wurde auch verhindert, dass die Flammen auf den angrenzenden Wald übergreifen. Die Landesstraße 216 wurde für die Löscharbeiten in beiden Richtungen voll gesperrt.

Der Fahrer des ausgebrannten Autos kam mit einem Schrecken davon, am Auto entstand ein Totalschaden. Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus.