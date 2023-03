Pläne für Wiesenstraße in Holdenstedt: Ortsrat entsetzt über Abstimmung im Bauausschuss

Von: Lars Becker

Zwei neue Häuser stehen bereits an der Holdenstedter Wiesenstraße. Dahinter sollen weitere errichtet werden. Der Ortsrat ist dagegen, der Bauausschuss stimmte jetzt dafür. © Norman Reuter

Der Holdenstedter Ortsrat ist entsetzt darüber, dass der Bauausschuss der Hansestadt über ein geplantes Bauprojekt, das nur den Ortsteil betrifft, konträr zu ihm abgestimmt hat. So werde die Arbeit der Ortsräte ad absurdum geführt.

Uelzen-Holdenstedt – „Das ist ein Schlag ins Gesicht des Ortsrates.“ Michael Burmeister, Ortsbürgermeister für Holdenstedt und Klein Süstedt, hat wie alle Mitglieder des Gremiums mit Unverständnis auf die Entscheidung des Bauausschusses der Hansestadt Uelzen reagiert, den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Vor den Maschen II – Holdenstedt Wiesenstraße“ mehrheitlich zu empfehlen. In der weiteren Beratungsfolge werden sich nun noch der nicht-öffentlich tagende Verwaltungsausschuss und dann final der Rat befassen. Der tagt erst wieder am 15. Mai.

Was bringt Burmeister auf die Palme? Es geht um die Pläne des Bienenbütteler Unternehmers Thomas Gläsel, in zweiter und dritter Reihe hinter zwei neuen Doppelhäusern an der Wiesenstraße in Uelzen-Holdenstedt auf einer Fläche von 3500 Quadratmetern ein weiteres Doppelhaus sowie noch vier Einzelhäuser zu errichten. Dafür soll ein altes Bestandsgebäude abgerissen werden. Damit Gläsel in dritter Reihe bauen darf, muss der Bebauungsplan her. Gibt es den nicht, dürfen die Neubauten nur in zweiter Reihe entstehen.



„Dann kann man die Ortsräte auch einstampfen“

„Der Ortsrat und auch die Bürger haben sich gegen einen solchen Bebauungsplan ausgesprochen, weil das mit so kleinen Grundstücken einfach nicht ins dörfliche Bild passen würde. Wir hatten im Ortsrat eine sehr emotionale Diskussion darüber. Überraschend viele Bürger sind im Januar bei der Sitzung im Feuerwehrgerätehaus dabei gewesen, alle waren dagegen.

Aber im Bauausschuss wird direkt ohne Aussprache abgestimmt. Da muss man sich doch die Frage stellen, ob sich die Ortsrats-Arbeit überhaupt lohnt, wenn die demokratische Willensbildung von den Menschen, die hier wohnen, nicht berücksichtigt wird“, sagt Michael Burmeister (UWG – Holdenstedter Bürger). „Dann kann man die Ortsräte auch einstampfen, dann müssen wir uns nicht ehrenamtlich die Stunden um die Ohren schlagen. So führen wir die Ortsrats-Arbeit ad absurdum. Das Thema betrifft doch ausschließlich den Ortsteil Holdenstedt.“

Er kritisiert zudem die Verwaltung dafür, dass das Protokoll der Ortsrats-Sitzung vom 17. Januar noch immer aussteht. „Mich hat keiner aus dem Bauausschuss angerufen und sich erkundigt. Auf welcher Grundlage hat man dann jetzt anders entschieden als der Ortsrat? Das war wirklich ein schwarzer Tag für Holdenstedt“, bekräftigt Burmeister.



Waldstreifen soll auf jeden Fall erhalten bleiben

Kritik an den Plänen von Thomas Gläsel gab es in Holdenstedt in vielerlei Hinsicht: Die schwierige Parkplatz-Situation durch den Anstieg der Wohneinheiten, die potenzielle Gefährdung von Kindern und Fußgängern durch den zunehmenden Verkehr, Probleme bei der Müllabfuhr (Burmeister: „Wir reden über 24 Tonnen, die vorne an der Wiesenstraße stehen müssten“) und Sorgen um den Schutz des an die Holdenstedter Straße angrenzenden Waldstreifens auf einer Breite von 60 Metern wurden genannt.



Schon neun Tage nach der Ortsratssitzung befasste sich der Bauauschuss erstmals mit dem Thema. Auf Antrag der SPD wurde es in die Fraktionen verwiesen. Henning Gröfke (CDU), Ortsbürgermeister für Molzen, Masendorf und Riestedt, hatte am 26. Januar betont, dass er damit Schwierigkeiten habe, sich einfach über das Votum eines Ortsrates hinwegzusetzen, der das Projekt ablehne. „Ich finde das Vorhaben richtig und wichtig. Aber ich kann nicht einfach das Votum aus dem Ortsrat ignorieren“, hatte er gesagt.



Nun – gut zwei Monate später – sprach sich die SPD geschlossen für den Bebauungsplan aus, auch von der CDU kam zumindest eine Ja-Stimme. „Wir haben als Ortsrat keine weiteren Einflussmöglichkeiten mehr. Wenn wir so Politik machen, stellt sich die Frage, ob sich noch Bürger finden, die sich den Job ans Bein binden“, betont Michael Burmeister.