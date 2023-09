Plädoyers im Prozess gegen Uelzener Intensivtäter Farzad N.

Sechs Jahre Haft gefordert

Für den Uelzener Intensivtäter fordert die Staatsanwaltschaft sechs Jahre Haft.

Noch gibt es im Prozess gegen den 24-jährigen Intensivtäter aus Uelzen kein Urteil. Dafür wurden nun aber die letzten Zeugen vor Gericht angehört und die Plädoyers verkündet.

Lüneburg/Uelzen – Im Prozess gegen den Uelzener Intensivtäter Farzad N. (AZ berichtete mehrfach) wurden gestern die Plädoyers gehalten. Die Staatsanwaltschaft fordert für den 24-Jährigen eine sechsjährige Freiheitsstrafe und die Einziehung von 1800 Euro. Die Verteidigung hingegen plädierte auf eine Freiheitsstrafe in Höhe von zwei Jahren. Die Kammer wurde zudem vom Verteidiger des Angeklagten darauf hingewiesen, dass auch eine mögliche Unterbringung in einer therapeutischen Einrichtung, möglicherweise auch länger als die anberaumten zwei Jahre, in Betracht gezogen werden solle.



Zuvor wurden zwei weitere Zeugen angehört, die Aussagen zu zwei verschiedenen Anklagepunkten machten. Auch Farzad N. sagte zu mehreren Punkten aus und stellte sich den Fragen von Richterin und Staatsanwaltschaft. Am Ende der Beweisaufnahme beteuerte der 24-Jährige: „Ich möchte mich noch einmal bei allen entschuldigen. Ich gebe mein Wort – ich will keine weiteren Anzeigen provozieren.“ Er gab an, sich einer Therapie unterziehen zu wollen. Das Urteil wird voraussichtlich am 11. September verkündet.