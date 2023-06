Pferdewiese bebt: Open-Air in Seedorf

Julia Elenoir von „5Rand“ gab alles auf der Bühne. © Freier Mitarbeiter

Seedorf im Landkreis Uelzen ist jetzt beim Open-Air wieder zum Mekka für Metalfans geworden. Bands aus der Region waren zu hören, mit „5Rand“ aber auch Künstler aus Italien.

Seedorf – Es tat dem „Seedorf Open-Air“ keinen Abbruch, dass zeitgleich auch das große Hurricane-Festival in Scheeßel stattfand. Während dort alles groß und weitläufig ist, schätzen die Fans die familiäre Atmosphäre auf der Pferdewiese in Seedorf.

Auch die Musiker sind davon angetan. „Wir wurden so freundlich empfangen, hier ist alles mit Liebe und Herz selbst organisiert“, sagt Sebastian von der Band Bucketlist. Die fünf Musiker dieser Band kommen aus Braunschweig und spielen Modern Metal. „Wir verbinden moderne Elemente mit schönen Melodien. Wir möchten den Leuten Energie geben und für positive Stimmung sorgen“, so Sebastian. In ihren Texten gehe es um Themen, die ihnen am Herzen liegen.



Nina (2. v. rechts) und Thorsten Bautsch (unten links) wurden an diesem Abend zu Fans von Maybe Tomorrow. © Freier Mitarbeiter

Botschaften in ihren Lyrics hat auch die Band „Source of Rage“, die Death Metal mit Rhythmus im Programm hat. „Wir möchten Denkanstöße zu lebensnahen Themen geben“, erklärt Sänger Marko Krause, einer der drei Brüder, die zur Band gehören. Auch ihre Eltern sind dabei. Sie haben den Stand mit den Fanartikeln übernommen, damit sich ihre Jungs und der Gitarrist auf den Auftritt vorbereiten können.



Eine Metal Core-Mischung präsentiert Maybe Tomorrow. Die fünf Musiker aus Wietzendorf verbinden Aggressives mit Melodischem. Sie probieren auch gerne mal etwas aus wie Balladen oder bauen eine Akustikgitarre ein, wie Bandmitglied Sönke ausführt. Und weiter: „Wir geben alles auf der Bühne. Heute haben wir als „Special-Gag“ Wasserbälle ins Publikum geworfen.“ Nina und Thorsten Bautsch aus Bornsen sind so begeistert von der Gruppe, dass sie spontan Fans wurden.



Die Eltern Sabine und Jürgen Krause begleiten die Band Source of Rage gerne zu den Auftritten. © Freier Mitarbeiter

Als Grunzen mit Melodie bezeichnen die fünf Musiker der Gruppe Northsphere aus Soltau ihre Songs. Manche von ihnen kennen sich zwar schon aus der Schulzeit, doch in Seedorf treten sie das erste Mal in dieser Besetzung auf.



Aus dem Raum Lüneburg und Harburg kommen die vier von Damn Escape, die sich für Energetic Kickass-Rock als Metal-Richtung entschieden haben. Und dann sind sie da: die Profis. Die Hauptband des Abends: 5Rand aus Italien mit Frontfrau Julia Elenoir und mit Melodic Death Metal. Julia gibt alles auf der Bühne, sie lässt die Stimme röhren und die Haare fliegen. Jetzt geht es auch vor der Bühne richtig ab. „Ich mag die Menschen hier, da ist so viel Energie“, genießt die Sängerin schon vor dem Auftritt die Stimmung.



Die Musiker der Band Damn Escape kommen aus dem Lüneburger und Harburger Raum. Sie spielen „Energetic Kickass-Rock“, wie sie sagen. © Freier Mitarbeiter

Man merkt den Mitgliedern aller Bands an, dass Musik das ist, was sie am meisten lieben. Sie sind sich einig: Es ist nicht nur ein Hobby, sondern Leidenschaft. Und das spüren auch die rund 650 Zuhörer und Fans, die den Weg nach Seedorf gefunden haben. (VON ANETTE CLAR)