Perfider Betrug um angeblich verschwundene „Lea Mueller“ aus Uelzen

Von: Norman Reuter

Bei Facebook kursiert die Falschmeldung über die angeblich vermisste „Lea Mueller“ – die Urheber haben es auf Daten von Nutzern der sozialen Plattform abgesehen. © Norman Reuter

Eine perfide Betrugsmasche kursiert derzeit bei Facebook. In Uelzen werde die 14-jährige Lea Mueller vermisst, heißt es. Doch die Urheber der Falschmeldung wollen nur die Daten von Nutzern der sozialen Plattform abgreifen.

Uelzen – Es sind Sätze, die einem im ersten Moment den Atem stocken lassen: Von einem jungen Mädchen aus Uelzen, 14 Jahre alt, fehle jede Spur. Die Familie glaube, sie sei entführt worden, heißt es in einem Facebook-Beitrag, der zuletzt in einer Uelzener Gruppe geteilt wurde – mit dem Hinweis, man möge doch die Nachricht weiter-verbreiten.

Weder wird jedoch in Uelzen ein Mädchen mit dem Namen „Lea Mueller“, so soll die Betroffene heißen, vermisst, noch gibt es eine Entführung einer 14-Jährigen, wie die Polizei auf Nachfrage klarstellt. Die angebliche Vermisstenmeldung kursiert mit wechselnden Ortsangaben im Netz.



Wie die Deutsche Presseagentur berichtet, dementierte bereits die Polizei Flensburg gegenüber dem Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag (SHZ), dass dort eine Jugendliche mit diesem Namen gesucht werde. Auch in Magdeburg tauchte die Nachricht auf.



Den Urhebern geht es mutmaßlich darum, Daten von Facebook-Nutzern abzugreifen. Denn klicken Nutzer auf die erfundene Vermisstenmeldung, werden sie auf eine gefälschte Internetseite geleitet, die dem Facebook-Auftritt des Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“ ähnelt. Dort werden die Nutzer aufgerufen, für weitere Details ihre E-Mail und weitere persönliche Daten anzugeben. Julia Westerhoff, Sprecherin der Polizei-Inspektion Lüneburg, Lüchow-Dannenberg und Uelzen, rät dazu, bei solchen Aufforderungen Vorsicht walten zu lassen. „Warum sollte ich mich noch einmal anmelden müssen, wenn ich schon bei Facebook unterwegs bin?“, gibt sie zu bedenken.



Auch die Web-Adresse scarfstation.com gebe Aufschluss darüber, dass die Meldung mit Vorsicht zu genießen sei. Dabei handele es sich um keine seriöse Seite.



Beim sogenannten Phishing haben die Urheber es gezielt darauf abgesehen, an sensible Daten zu kommen, um womöglich Zugriff auf E-Mail-Fächer, Online-Banking-Accounts oder Profile in sozialen Netzwerken zu erhalten. Wie Julia Westerhoff erklärt, habe es bezüglich der erfundenen Vermisstenmeldung noch keine Anzeige bei der Uelzener Polizei zu einem möglichen Datenabgriff ge-geben.



Besonders perfide im vorliegenden Fall: Die Urheber spielen mit den Ängsten von Eltern, wecken Erinnerungen an tatsächliche Vermisstenfälle in der Region. Die AZ berichtete zuletzt von der seit 2008 vermissten Mandy Müller, die damals im Alter von 18 Jahren nicht mehr heimkehrte. Am Neujahrsabend 2001 verschwand auch die damals 15-Jährige Katrin Konert in Bergen (Dumme).



Nach Angaben von Julia Westerhoff verteilen sich im Internet nicht nur Meldungen, über die Daten abgegriffen werden sollen. Auch Falschmeldungen würden gestreut. Die Polizei in Lüneburg hatte sich jüngst um Meldungen über angeblich gestohlene Pferde zu kümmern, an denen nichts dran war. „Netzfunde sollten nicht einfach geteilt werden“, rät Julia Westerhoff. Es sollte die Urheberschaft geklärt sein.



Weitere Hinweise zu Falschmeldungen, auch zu dem sogenannten Phishing, sind im Internet unter der Adresse www.polizei-praevention.de zu finden.