Panzer der Briten fährt durch Uelzen: Zeitreise mit Kriegs-Collagen

Von: Norman Reuter

Jan-Hendrik Maida am Kriegerdenkmal für die Gefallenen des Krieges 1870/71. Eine Aufnahme mit einem britischen Soldaten dort im April 1945 hat ihn fasziniert. © Privat

Jan-Hendrik Maida ist, wie er sagt, geschichtsinteressiert. Er reist durch die Republik, besucht Orte, zu denen er Aufnahmen aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden hat. Daraus entstehen Collagen für die sozialen Netzwerke. Das kommt an: Bei Facebook hat seine Seite fast 700 000 „Fans“. Jetzt hat der Influencer Uelzen besucht.

Uelzen – Ein Panzer der Briten fährt von der Bahnhofstraße in die St.-Viti-Straße, als eine Familie gerade die Straße queren will. Am Bildrand sind die Baken der Baustelle für die neue Bahnbrücke zu entdecken, an der zurzeit gearbeitet wird. Im Bild stecken die letzten Tage des Zweiten Weltkrieges und die Gegenwart. Technisch lässt sich beides zusammenfügen.



Jan-Hendrik Maida hat die Collage gefertigt. In gleicher Weise ist er bereits „unzählige“ Male vorgegangen, wie der 42-Jährige berichtet. Maida trägt aus Archiven und aus dem Internet Bilder, die während des Zweiten Weltkrieges entstanden sind, zusammen; er reist in seiner Freizeit zu den Originalschauplätzen, stellt die Bilder von früher und aktuelle Aufnahmen gegenüber. In Collagen verschmelzen auch die Vergangenheit und die Gegenwart: „Ich bin geschichtsinteressiert“, sagt er über sich und sein Vorgehen.



Seine Bilder kommen an. Er stellt sie in sozialen Netzwerken online, hat so bei Facebook bereits fast 700 000 „Fans“ um sich scharen können, bei Instagram sind es gut 251 000 Follower. Viele kommen aus den USA und England. „Die Amerikaner gehen steil, was solche Bilder betrifft“, erklärt Maida.



Für den „History-Touristen“, wie er in einem Bericht der Bildzeitung genannt wurde, ist es ein Hobby. Geld verdiene er mit den Clicks und Likes nicht, sagt Maida, der in Varel an der Nordseeküste lebt. Von Beruf ist er im Flugzeugbau tätig, die Bildertouren unternehme er seiner Freizeit.



Mehr als Jahrzehnt befasst er sich bereits mit den Weltkriegsbildern, besucht Orte. Er sei in der Normandie im Urlaub gewesen, als ihm gewahr geworden sei, dass er sich gerade an einem Platz aufhielt, an dem die Alliierten 1944 anlandeten. In den Geschichtsbüchern ist vom D-Day die Rede. Die ersten Bilder entstehen, weil er sie nicht nur auf dem Rechner horten will, beginnt er sie in sozialen Netzwerken zu posten. Profilseiten nennt er dann auch D-Day History.



Das Material und neue Städte, die er besuchen kann, gehen ihm nicht aus. „Inzwischen bekomme ich auch Hinweise von Menschen zu Bildern und Plätzen“, so Maida. Vor wenigen Wochen hat er auch Uelzen besucht.



Anlass war eine Aufnahme, auf der ein britischer Soldat mit Gewehr am Denkmal für die Gefallenen des Krieges 1870/71 am Herzogenplatz liegt. Im Hintergrund steigt eine Rauchsäule auf: „Das Motiv hat mich gepackt“, so Maida.



Ein Panzer fährt von der Bahnhofstraße in die St.-Viti-Straße. Maida hat bereits unzählige Collagen wie diese gemacht. © Privat

Wie der 42-Jährige berichtet, habe er für seine Fahrt nach Uelzen Kontakt mit jemandem aus der Hansestadt knüpfen können, der er ihm die Straßen nannte, in denen Bilder aus dem Zweiten Weltkrieg entstanden.



Eines zeigt britische Soldaten, die sich an der Luisenstraße an einem Panzer in Stellung bringen. Auf einem anderen laufen und postieren sich Soldaten in den Straßen des Saure-Wiesen-Viertels. Ihnen stellt Maida Bilder der Straßenabschnitte von heute gegenüber.



Bilder zum Einzug der Briten in Uelzen stammen unter anderem aus dem Londoner Imperial War Museum, sind teilweise auf der Homepage der Uelzener Geschichtswerkstatt zu finden. Dietrich Banse von der Geschichtswerkstatt findet, die Bilder sollten „eingeordnet“ werden.

Zu den letzten Kriegstagen in Uelzen ist eine DVD entstanden. Banse berichtet, Einheiten der Engländer seien in Bergen-Belsen gewesen, mit den Schreckensbildern aus dem KZ im Bewusstsein sei es weiter nach Uelzen gegangen. Und hier sei man im April 1945 – anders als in Lüneburg und Salzwedel – im politischen wie militärischen Apparat nicht der Aufforderung einer Kapitulation nachgekommen. Britische Soldaten seien unter anderem an der Bahnlinie bei Holdenstedt beschossen worden. „Man befürchtete Heckenschützen“, so Banse. Das sei der Kontext. Für Aufnahmen im englischen Fernsehen, weiß Banse zu berichten, ist auch an der Luisenstraße ein Haus angezündet worden.



Welche Bewandtnis die Bilder aus Uelzen haben, wer sie machte, das hat Maida, wie er sagt, nicht recherchiert. Dazu finden sich so auch keine Angaben auf seinen Profilen. Es sei rein um die Motive gegangen, vor Ort habe er dann in den Straßen mit Bewohnern Gespräche geführt.



Zu seinen Online-Posts und Collagen erhält er viele Reaktionen. Sind darunter auch kritische Töne? Immerhin könnte ihm sein Hobby als kriegsverherrlichend ausgelegt werden, oder? Ja, es gebe auch Kritik, so Maida. Er betont: „Ich habe keine politischen Interessen.“



Der 42-Jährige hat bereits de nächsten Stationen für Touren geplant. Unter anderem nach Düren will er reisen, und auch in den Landkreis Uelzen zieht es ihn wieder. Dort gebe es noch Orte, zu denen er Bilder habe.