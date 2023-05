Opfer vor Gericht dreieinhalb Stunden lang im Visier der Verteidiger

Von: Lars Becker

Teilen

Dreieinhalb Stunden lang sitzt das Opfer einer gefährlichen Körperverletzung aus Bienenbüttel im Zeugenstand. Freitag werden weitere Zeugen vernommen. © Lars Becker

Im Prozess gegen drei Mitglieder einer Familie aus dem Landkreis Uelzen wegen gefährlicher Körperverletzung aus dem März 2021 in Bienenbüttel hat am zweiten Verhandlungstag das Opfer zu dem Angriff ausgesagt, an dem insgesamt etwa ein Dutzend Personen beteiligt gewesen sein soll.

Uelzen – Der 36-jährige Mann, der von Rechtsanwalt Stefan Hüdepohl als Nebenkläger vertreten wird, sitzt am Montag rund dreieinhalb Stunden lang im Zeugenstand. Richter Walter Graf Grote, die Staatsanwaltschaft, vor allem aber auch die drei Pflichtverteidiger der Angeklagten geben sich alle Mühe, die Vorkommnisse von vor über zwei Jahren aufzuklären.

Das Opfer erzählt von einer Existenzgründung im Bereich Finanzdienstleistung im Raum Lüneburg. Und der Mann deutet an, dass eben dies offenbar nicht jedem in der Branche geschmeckt habe. „Wenn Sie Offenheit in die Finanzwelt bringen wollen, werden Sie verfolgt. Die Einschüchterung sollte mich davon abhalten, eine eigene Firma zu gründen. Ich bin in Lüneburg und Bienenbüttel nicht erwünscht, das hat man versucht mir klarzumachen“, sagt der 36-Jährige, der nach eigenen Angaben einst Filialleiter bei einem Kfz-Pfandleihhaus war.



Nicht jedes Detail ist noch präsent

Ihm sei unter anderem von den drei Angeklagten aufgelauert worden. Man habe ihn provoziert, beleidigt – „und heftige Ansagen gemacht“. Ihn und seine Familie werde man „platt machen“, schildert der deutsche Staatsangehörige mit ukrainischen Wurzeln.

Er spricht davon, dass sich die Angreifer selbst als „Mafia“ bezeichnet hätten. „Diese ganze Geschichte hat nicht nur meine Existenz ruiniert, sondern mich völlig aus der Bahn geworfen“, sagt der Mann, der gravierende Verletzungen erlitten und eine Woche lang im Krankenhaus gelegen hatte.

Längere Zeit konnte er auf einem Auge nicht sehen. Das habe sich gebessert, er habe aber immer noch Schmerzen. „Ich fühle mich nicht verfolgt, ich erlebe Verfolgung“, betont der Zeuge. Er antwortet ausführlich auf alle Fragen – mal zielgerichtet, dann aber auch mal ausweichend. Nicht jedes Detail ist noch präsent.



Anwalt beanstandet Verfahrensführung

Das ruft die Pflichtverteidiger auf den Plan. Siegfried Schäfer, Verteidiger des jüngsten der drei Angeklagten im Alter von 43, 26 und 25 Jahren, will immer wieder konkrete Tatabläufe geschildert haben, beanstandet dann auch die Verfahrensführung von Richter Graf Grote förmlich. Der weist das zurück – bisweilen wird der Ton im Sitzungssaal 1 des Amtsgerichtes Uelzen durchaus lauter und deutlicher.



Kein Wunder: Für die Angeklagten steht viel auf dem Spiel. Kann den drei Männern nach Überzeugung des Gerichtes nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden, welche Tatbeteiligung sie im März 2021 hatten, winkt ihnen der Freispruch. Bewahrheitet sich aber über die Beweisaufnahme der Anklagevorwurf samt Messereinsatz, dann drohen womöglich auch Gefängnisstrafen.



„Wie ein Verrückter nach Hilfe geschrien“

Vor der eigentlichen Auseinandersetzung hat es schon am Kreisverkehr in Bienenbüttel einen verbalen Streit gegeben, weil einer der Angeklagten mit seinem Auto den Weg versperrt haben soll, als das Opfer auf dem Weg zu Terminen in Adendorf und Lüneburg war.

Später am Tag dann springen angeblich Menschen aus zwei Autos, als der 36-Jährige auf dem kurzen Fußweg von seinen Eltern nach Hause ist. Es fliegen die Fäuste, es gibt Tritte. Zeugen, die die Schreie hören („Ich habe wie ein Verrückter nach Hilfe geschrien, halb Bienenbüttel hat mich gehört“), rufen die Polizei.

Kommenden Freitag sollten eigentlich die Plädoyers gehalten und Urteile verkündet werden. Das könnte sich nun aber ändern: Zunächst werden nämlich noch weitere Zeugen gehört.