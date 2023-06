„Open R 2023“ in Uelzen: Über 20.000 Fans erwartet - Vicky Leandros sagt ab

+ © Lars Becker Das Albrecht-Thaer-Gelände verwandelt sich wieder in die „Almased-Arena“. Zunächst beginnt der Aufbau der 3000 Besucher fassenden Tribünen, ehe nach und nach die weitere Infrastruktur fürs Open R 2023 wächst. © Lars Becker

Von Lars Becker

In zehn Tagen ist es so weit: Die zwölfte Auflage des „Open R“-Festivals in Uelzen beginnt mit einem Metal-Rock-Spektakel und der dänischen Band „Volbeat“. Zum ersten der drei Abende am 30. Juni erwartet Veranstalter Ulrich Gustävel rund 10.000 Fans.

Uelzen – Mit dem Aufbau der 3000 Besucher fassenden Tribünen beginnt am Dienstag (20. Juni) wieder die Verwandlung des Geländes an der Uelzener Albrecht-Thaer-Straße in die „Almased-Arena“.

Hier steigt von Freitag, 30. Juni, bis Sonntag, 2. Juli, die zwölfte Auflage des Festivals „Open R“, das von Schlager über Pop und Rock bis Metal eine riesige musikalische Spannbreite aufweist (siehe unten).

Veranstalter Ulrich Gustävel („Das Festival lebt von der Abwechslung“) und sein Team sind längst in die Feinabstimmung mit Künstlern wie Dienstleistern eingestiegen. Die Telefone stehen nicht mehr still.

„Das wird großes Kino mit Pyrotechnik“

„Wenn der Vorverkauf weiter so läuft wie aktuell, dann werden wir insgesamt wieder mehr als 20.000 Fans begrüßen können“, orakelt Gustävel. Etwa 10.000 erwartet er allein zum fulminanten Start mit Headliner „Volbeat“ aus Kopenhagen. „Ein fulminanter .Auftakt wird das – Uelzen wird beben, das wird großes Kino mit Pyrotechnik und allem, was dazu gehört.“

Die dänische Band reist nachts aus Österreich an, wo sie in der Stadthalle Graz (28. Juni) und auf Burg Clam (29. Juni) spielt. Freitags steigt ihr einziges Konzert in Deutschland, nachdem das „Download Germany“-Festival am Hockenheimring abgesagt worden war. „Da schwappte was rüber, das hat noch mal einen Schub gebracht“, freut sich Gustävel, dass seine Metal-Rechnung aufzugehen scheint.

Dezimiert hat sich indes das Line-Up für den Schlagermarathon am Sonntag: Wer sich auf die Lieder von Vicky Leandros gefreut hatte, die ihre Abschiedstournee absolviert, muss stark sein: Die Siegerin des Eurovision Song Contest von 1972 hat ihre Teilnahme in Uelzen aus gesundheitlichen Gründen abgesagt. „Sehr schade – aber dafür spielen 13 andere Künstler ihre größten Hits“, so Gustävel. 5000 Fans dürften dabei sein, sonnabends sind es wohl 7000 bis 8000.

Das Programm des „Open R 2023“ (keine Auftrittsreihenfolge)

Freitag, 30. Juni (15 Uhr): Metal und Rock

Hauptact ist „Volbeat“. Ebenso auf der Bühne: „Airbourne“, „Emil Bulls“, „Steve ‘n‘ Seagulls“ und „Pure Tonic“.



Sonnabend, 1. Juli (15 Uhr): Rock und Pop

Sophia, Leony, Tom Gregory, Alvaro Soler, Sido und Rea Garvey spielen in diesem Jahr unter dem Motto „Neue Töne“.



Sonntag, 2. Juli (15 Uhr): Schlager-Marathon

Ihre größten Hits präsentieren Beatrice Egli, Kerstin Ott, Semino Rossi, Ross Antony, Thomas Anders, Boney M. feat. Liz Mitchell, Mickie Krause, Anna-Maria Zimmermann, Achim Petry, Peter Wackel, Marie Reim, Michael Holm und „Die Junx“.