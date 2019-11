Open R 2020: Kartenvorverkauf für Toten Hosen gestartet

jsf Uelzen – Das Open R 2020 findet zwar erst Ende August 2020 auf dem bekannten Albrecht-Thear-Gelände in Uelzen statt, dennoch wirft das Festival schon seine Schatten voraus.

So startet ab dem heutigen Tag der Ticket-Vorverkauf für die Toten Hosen, die am 27.08.2020 im Rahmen ihrer “Alles Ohne Strom“-Tour 2020 in Uelzen gastieren.

Erhältlich sind die Tickets ab sofort über die Ticketanbieter CTS Eventim und Reservix. Darüber hinaus können ab dem heutigen Tag auch Tickets in den Geschäftsstellen der Allgemeinen Zeitung (Groß Liederner Str. 45, 29525 Uelzen), sowie der Altmark-Zeitung (Vor dem Neuperver Tor 4, 29410 Salzwedel) zu den gewohnten Öffnungszeiten erworben werden.

Da die Geschäftsstelle des Isenhagener Kreisblatts (Hindenburgwall 19, 29378 Wittingen) heute geschlossen hat, startet der Ticket-Vorverkauf dort erst am Montag.