jsf Uelzen – Der letzte Tag des Uelzen Open R hat es nochmal in sich. Ab 19.30 Uhr wird die Kelly Family dem Uelzener Publikum nochmal ordentlich einheizen.

+++ Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. +++ Hier wichtige Hinweise für alle Konzertbesucher.

---

19.40 Uhr Es folgt der Song Staying alive. Es sind viele internationale Fans aus Dänemark, Frankreich und Tschechien nach Uelzen gekommen.

---

19.37 Uhr Die Stimmung in der Arena ist von Beginn an top. Es sind viele Dauergäste von Kelly-Konzerten anwesend. Als erstes spielen die Kellys, die derzeit zu sechst auf der Bühne stehen, ihren Song When the Boys come into town.

---

19.30 Uhr Pünktlicher Konzert-Beginn. Spanische Klänge ertönen.

---

Als Vorgruppe stehen jetzt Jan & Jascha auf der Open-R-Bühne. Die Sitzplätze in der Almased-Arena sind schon jetzt zu gut 2/3 gefüllt.

---

Knapp anderthalb Stunden vor dem eigentlichen Auftritt befinden sich schon die ersten knapp 1.000 Kelly Fans in der Arena.