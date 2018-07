Weg mit Opas Knarre

Landkreis Uelzen. Wohin mit der Pistole, die man als „Jugendsünde“ erworben hatte? Oder mit der Munition aus Opas altem Zigarrenkasten?

Um Waffenbesitzern den Weg aus der Illegalität zu erleichtern, konnten bundesweit bis zum 1. Juli illegale Waffe bei den zuständigen Behörden und bei der Polizei abgegeben werden.

Die Regelung galt seit dem 6. Juli 2017. Zum Ende der rund einjährigen Waffenamnestie in Deutschland hat sich ein deutlich niedrigerer Rücklauf abgezeichnet als bei einer ähnlichen Aktion 2009.

Im Kreis Uelzen wurden lediglich 20 Waffen und sechs Kilogramm Munition abgegeben, teilte der Landkreis auf AZ-Nachfrage mit. Damit dürfte die Region in Niedersachsen eher am unteren Ende der Skala liegen. In Peine etwa waren es ganze 330 Waffen, in den Landkreisen Göttingen und Osnabrück jeweils rund 200, in Braunschweig und Wilhelmshaven jeweils etwa 100. Andererseits gibt es aber auch Städte und Landkreise, in denen keine einzige illegale Waffe abgegeben wurde.

Für Niedersachsen und den Bund liegen hingegen noch keine endgültigen Zahlen vor. Zur Halbzeit Anfang Januar allerdings hatte das Land Niedersachsen insgesamt 4343 Schuswaffen, davon 598 illegale Exemplare, sowie 83 000 Schuss Munition von den Behörden entgegengenommen. Darüber hinaus wurden 443 sonstige Waffen wie etwa Hieb- und Stichwaffen abgegeben, davon befanden sich 76 in illegalem Besitz.

Im Rahmen der Amnestieaktion im Jahre 2009, die aufgrund des damaligen Amoklaufs von Winnenden ins Leben gerufen wurde, waren es in Niedersachsen noch 26 600 Waffen, die freiwillig abgegeben wurden. Darunter befanden sich 3351 Exemplare, die die Eigentümer illegal zu Hause hatten.

Von Steffen Schmidt