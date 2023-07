Online-Umfrage: Sparen sie noch Energie? Ihre Meinung ist gefragt!

Von: Norman Reuter

Teilen

Aufgrund erwarteter Energie-Engpässe im Winter 2022/23 wurden nicht nur im Landkreis Uelzen Maßnahmen ergriffen. (Symbolbild) © IMAGO/Florian Gaertner/photothek.de

Wie sieht das bei ihnen aus? Sparen sie noch Energie? Oder ist ihr Nutzerverhalten, wie es vor der Energie-Krise war? Ihre Meinung ist gefragt.

Uelzen/Landkreis - Erinnern Sie sich? Ein Jahr ist es nun her, dass aufgrund erwarteter Energie-Engpässe im Winter 2022/23 Maßnahmen ergriffen wurden.

In der Stadt Uelzen wurde beispielsweise beschlossen, dass die Leuchtzeiten der Laternen verkürzt werden. Die Hallenbad-Saison startete zunächst nicht. Derweil galoppierten die Energie-Preise. Und jetzt? Zurzeit greifen die Preisdeckel für Strom und Gas. Auf Balkonen sind kleine „Energie-Kraftwerke“ zu finden. Die Laternen in der Stadt Uelzen brennen wieder durchgängig.

Teilen Sie uns in der Umfrage ihre Meinung mit. Sie haben darüber hinaus eine Meinung oder haben sich etwas besonderes einfallen lassen in Sachen Energiesparen, dann können Sie uns unter Angaben von Name und Wohnort auch schreiben: mitmachen@cbeckers.de