Gesperrte Stadthalle in Uelzen: Nutzer sollen ins Theater an der Ilmenau umziehen

Von: Lars Becker

Die Stadthalle wird für einen längeren Zeitraum gesperrt bleiben. Um dies zu kompensieren, soll eine Studiobühne umgerüstet werden. © Lars Becker

Die Stadtverwaltung will möglichst viele Nutzer der wegen baulicher Mängel gesperrten Stadthalle so schnell wie möglich im Bereich der Studiobühne im Theater an der Ilmenau unterbringen. Das hat der Erste Stadtrat Dr. Florian Ebeling am Dienstag in der Sitzung des Betriebsausschusses Kultur, Tourismus und Stadtmarketing (KTS) erklärt.

Uelzen - „Die Stadthalle wird für einen längeren Zeitraum geschlossen bleiben, was bedeutet, dass die Nutzer – vor allem auch Vereine und Verbände oder die Tanzschule Krüger – keine Möglichkeit haben, ihre Veranstaltungen zu den Bedingungen aus der Stadthalle anderswo durchzuführen. Um dies zu kompensieren, gibt es die Möglichkeit, die Studiobühne umzurüsten, um zu den Bedingungen wie in der Stadthalle vor allem das abzubilden, was im Eichensaal stattgefunden hätte“, so Ebeling.



Demnach solle konkret über dem Teppichboden, der im Rahmen der Theater-Sanierung installiert worden war, ein mobiler Boden verlegt werden. Damit werde der Teppichboden bei Tagungen etwa mit Catering vor Verschmutzungen geschützt. Der Boden sei dann auch fürs Tanzen geeignet. Ein- und Ausbau seien zwar aufwendig, doch allzu oft müsse das mutmaßlich nicht passieren.



„Es sind noch weitere technische Erfordernisse vonnöten. Was kostet das? Wir kommen in Sachen Übergangslösung noch detailliert mit einer Vorlage auf Sie zu. Wir sind dabei, zu klären, wie es weitergeht. Die Umsetzung erfolgt dann frühestens nach der Sommerpause“, sagte der Erste Stadtrat.



Ebeling hatte dem Ausschuss zuvor mitgeteilt, dass die Hansestadt bis zu 10 000 Euro in die Fortschreibung einer Bedarfs- und Bestandsanalyse zu den Veranstaltungsstätten im Stadtgebiet investiere. „Die Kosten fanden wir angemessen. Der Rahmen ist überschaubar und wird aus dem KTS-Budget gedeckt.“ Das Hamburger Büro fwi sei beauftragt worden. Die Aktualisierung der Studie aus dem Jahr 2018 – auch mit Blick auf Veränderungen nach der Corona-Pandemie – soll bereits Ende August oder Anfang September vorliegen und dann der Politik vorgestellt werden. Noch im Juni seien erste Ortstermine mit dem Büro vorgesehen. Ziel sei es, eine Entscheidungsgrundlage zum weiteren Umgang mit der Stadthalle und eine Strategie zum Thema städtisches Veranstaltungszentrum zu erhalten. Daher würden auch private und neue Veranstaltungsstätten wie die Jabelmannhalle oder die Studiobühne im Theater berücksichtigt.



Die SPD-Stadtratsfraktion hatte im April einen Antrag auf Planung eines neuen Veranstaltungszentrums für die Hansestadt Uelzen gestellt. „Wir wollen jetzt in dieses große Thema einsteigen, das die Stadt und die Bürger betrifft. Zudem ist es finanziell erheblich. Eine Entscheidung wollen wir möglichst gut vorbereiten“, betonte Ebeling.



Kristina Nenke (SPD) wollte wissen, wie die in der Stadthalle weggefallenen Übernachtungskapazitäten für (Rad-) Touristen kompensiert werden könnten. Ebeling hatte darauf keine Antwort parat. Die Ausschussvorsitzende Marlies Schulz regte an, beispielsweise über „Tiny Houses“ nachzudenken: „Die liegen voll im Trend.“