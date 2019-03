Notfalldosen für Senioren in Uelzener Apotheken verfügbar: Vorsorge für den Ernstfall

„Gerade für alleinstehende ältere Menschen“

In dieser kleinen Dose stecken alle wichtigen Informationen, falls ein medizinischer Notfall eintritt.

Uelzen – Ein älteres Ehepaar sitzt zuhause auf dem Sofa. Plötzlich hat die Frau Schmerzen in der Brust, der Notarzt kommt. Schon länger hat die Seniorin Probleme mit dem Herzen, nimmt deshalb Medikamente. Doch welche und wie viele? Ihr Ehemann hat es in all der Aufregung vergessen.