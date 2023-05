Niedrigere Energie-Preise in Uelzen ab Juli? Es kommt auf den Vertrag an

Von: Norman Reuter

Oliver Hahne hat einen Fixvertrag bei den Stadtwerken Uelzen unterschrieben. Jetzt hinterfragt er seine Entscheidung. © Foto: dpa/Montage: Reuter

Ab Juli sinken die Preise für Gas- und Stromkunden in der Grundversorgung der Stadtwerke Uelzen. Für Kunden mit einem Fixvertrag gelten weiterhin die festgelegten Beiträge, ihnen helfen die staatlichen Preisdeckel. Was jetzt Kunden wie Oliver Hahne aus Groß Liedern umtreibt.

Uelzen – Es ist eine Mitteilung, die Oliver Hahne sauer aufgestoßen ist. Mitte Mai melden die Uelzener Stadtwerke, dass Preise für Strom und Gas zum 1. Juli sinken werden – unter das Niveau der staatlichen Preisdeckel. „Wir freuen uns sehr, erneut eine spürbare Erleichterung an unsere Kundschaft weiterzugeben“, wird Markus Schümann, Geschäftsführer des kommunalen Unternehmens, in einer Mitteilung zitiert. Hahne ärgert sich darüber, dass pauschal von der „Kundschaft“ gesprochen wird.

Nicht jeder profitiere in dem Maße von den sinkenden Preisen, wie das womöglich geglaubt werde, wenn von „Kundschaft“ die Rede sei, sagt der Groß Liederner und nennt sich als Beispiel. Hahne hat für seinen Stromverbrauch beim Unternehmen einen sogenannten „Mycity fix“-Vertrag abgeschlossen.



Diese Vertragsform bieten die Stadtwerke nach eigenen Angaben Kunden an, „die eine langfristige Kosten- und Planungssicherheit wünschen“. Im Vertrag wird ein „festgesetzter Preis über eine vertraglich vereinbarte Laufzeit“ festgehalten.



Hahne entschließt sich im vergangenen Herbst für das Vertragsmodell – unter dem Eindruck der Energiekrise und galoppierender Preise für Gas und Strom, wie er erklärt. Es ist die Zeit, in der die Stadtwerke Uelzen Schlagzeilen machen, nachdem das Vergleichsportal „Check 24“ eine Liste zu Energieversorgern und ihren Strompreis-Erhöhungen veröffentlichte. Mycity ist dabei einer der Spitzenreiter im Bundesgebiet.

Die Stadtwerke bieten Hahne im Herbst nach dessen Darstellung einen Fixvertrag mit 58 Cent pro Kilowattstunde an. Aus damaliger Sicht sei ihm das ein guter Preis erschienen – im Vergleich zu den zwischenzeitlich aufgerufenen 75 Cent, wie Hahne sagt. Er fährt ein Elektro-Auto, das will geladen werden.



Der Groß Liederner stellt klar: „Ich habe den Vertrag unterschrieben. Ich werde den Vertrag auch erfüllen.“ Dieser hat eine Laufzeit bis Ende September 2024. Mit dem Wissen von heute jedoch hätte er ihn wohl nicht abgeschlossen.



Seit März dieses Jahres, rückwirkend auch für Januar und Februar, gilt der staatliche Preisdeckel für Strom und Gas, um die Bürger zu entlasten. Diese Preisdeckel gelten auch für Fix-Verträge, helfen damit auch Oliver Hahne. Allerdings wird der Strompreis bei 40 Cent gedeckelt. Und: Er gilt lediglich für 80 Prozent des prognostizierten Jahresverbrauchs. Um die Menschen zum Energiesparen zu animieren, muss für den Rest der in Verträgen festgelegte Preis gezahlt werden. Bei Hahne sind das die festgeschriebenen 58 Cent.



Die Stadtwerke rufen für Kunden, die keinen Fixvertrag unterschrieben haben, sondern sich in der Grundversorgung befinden, ab dem 1. Juli beim Strom einen Arbeitspreis von 36,20 Cent (brutto) pro Kilowattstunde auf, erklären das mit einer weiterhin „entspannten Lage am Markt“ und einer „kurzfristig angelegten Einkaufsstrategie“.



Julia Schröder ist Energie-Rechtsexpertin bei der Verbraucherzentrale in Niedersachsen (VZN). Die VZN beobachtet das Marktgeschehen und hat die Preisentwicklungen im Blick. Schröder weiß, dass Ende des vergangenen Jahres viele Verträge mit Energieversorgern ausliefen, damit die Menschen in der Hochphase der Energiekrise entscheiden mussten, wie sie sich vertraglich aufstellen.



Weil Kunden sich mit stetig neuen Meldungen und Neuigkeiten zum Energiemarkt und Preisen konfrontiert sahen, habe eine große Verunsicherung geherrscht. „Aus der Situation heraus sagten Kunden: Wir sichern uns ab“, so Schröder.



Diese Kunden erleben nun zu ihrem Leidwesen, dass die Preise in der Grundversorgung unter das Niveau der staatlichen Preisdeckel fallen. Die Verbraucherzentrale rät dazu, sich Angebote genau anzuschauen. Es sei derzeit ratsamer, sich vertraglich flexibler aufzustellen, so Schröder.

Die Stadtwerke erklären indes, dass sie bei abgeschlossenen Fixverträgen weder von der staatlichen Preisdeckelung noch von den aktuell rückläufigen Marktpreisen profitierten. „Für die angesprochenen Produkte hat eine entsprechende Beschaffung stattgefunden. Diese damaligen Marktpreise mussten die Stadtwerke entsprechend bezahlen. Diese Preise waren zum damaligen Zeitpunkt höher als die aktuellen Marktpreise“, heißt es gegenüber der AZ.



Erklärt wird auch: Es muss nicht bei den sinkenden Preisen ab Juli bleiben, es kann auch wieder anders kommen. „Die Entwicklungen am Markt sind generell nicht vorhersehbar“. So hätten 2022 neben dem Ukraine-Konflikt auch der Ausfall von knapp der Hälfte der französischen Atomkraftwerke und stark eingeschränkte Kraftwerksverfügbarkeiten durch die anhaltende Trockenphase im Sommer zu extremen Preisanstiegen an den Energiemärkten geführt.



Die staatlichen Hilfen sind auch befristet. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz schreibt auf seiner Homepage, die Strompreisbremse gelte zunächst bis Ende 2023. Eine Option soll bestehen, diese Deckelung bis April 2024 zu erweitern.



Oliver Hahne jedenfalls hat für sich festgestellt, dass es für ihn derzeit günstiger ist, sein Elektro-Auto um die Ecke an der Ladesäule eines Drittanbieters anzuschließen, als bei ihm zu Hause mit seinem Vertrag.