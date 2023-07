Neues Konzept fürs 3-Linden-Center in Uelzen

Von: Norman Reuter

Es ist ein das Stadtbild prägender Bau: Das 3-Linden-Center an der Ecke Veerßer Straße / Dieterichsstraße. Künftig wird das Gros der Flächen im Gebäude von „Leben leben" genutzt.

Es ist ein neues Konzept für das zentral gelegene 3-Linden-Center in Uelzen: „Leben leben“ will künftig das Gros der Flächen und Räume nutzen. Die Unternehmensgruppe wird Ankermieterin des Gebäudes, will dort unter anderem mit der neurologischen Praxis sowie mit dem Fachbereich für Psychiatrie und Psychotherapie vertreten sein. Das teilt „Leben leben“ auf Anfrage mit. Der Standort mit Werkstätten an der Straße „Zum Funkturm“ für Menschen mit Handicaps soll derweil erhalten bleiben.

Uelzen – „Leben leben“ berichtet von zusätzlichem Platz, der für Fachbereiche benötigt wird und im 3-Linden-Center vorhanden ist. Die „kurzen Wege“ im Gebäude erlaubten auch einen besseren Austausch der Fachbereiche untereinander. Derzeit sind sie noch an verschiedenen Standorten in Uelzen zu finden.

An der Ecke Dieterichsstraße und Veerßer Straße waren einst das Gasthaus Drei Linden sowie das Capitol-Kino zu finden. An seiner Stelle entstand das Center – in ihm war bislang ein bunter Mix an Mietern zu finden. Das reichte vom Friseur, über Räume für die Commerzbank bis hin zu Kneipen im Bereich der Dieterichsstraße. Mit dem neuen Konzept ändert sich das alles.



Karsten Wunsch, der im 3-Linden-Center fast 30 Jahre eine Praxis für Physiotherapie unterhielt, bekam – wie er auf Anfrage der AZ berichtet – zwei Tage vor Neujahr die Kündigung für die Räume per Bote. Mit 60 Jahren musste er sich damit noch einmal eine neue Bleibe für seine Praxis suchen und ist an der Brauerstraße 21 fündig geworden, wohin er mit seinem Team Anfang Juni zog. Dazu erschien auch eine Anzeige in der AZ, in der es im Bezug auf das 3-Linden-Center hieß: „Nach 29 Jahren müssen wir hier raus!“



Er habe gelernt, sagt Wunsch, dass es das Geschäftsrisiko als Selbstständiger sei, die Kündigung zu erhalten, wenn man Räume anmiete. Die Suche nach einem geeigneten Domizil und der Umzug seien nicht das gewesen, was er noch mit 60 Jahren und damit in greifbarer Nähe zum Ruhestand erleben wollte.



Vermieterin des 3-Linden-Centers ist die „Thieme 3. Projekt GmbH & Co. KG“, sie spricht von einer „Revitalisierung“ des Gebäudes, nach dem die Commerzbank dort ihre Filiale aufgegeben hat und damit als Ankermieterin wegfiel. Das Finanzhaus will dort künftig noch mit einer SB-Zone vertreten sein (AZ berichtete).



Aus Sicht der „Thieme 3. Projekt GmbH & Co. KG“ macht das neue Konzept für das Gebäude aus mehreren Gründen Sinn. Geschäftsführer Alexander Thieme: „Mit der Revitalisierung des 3-Linden-Centers kehrt mehr Leben und Kaufkraft zurück ins Zentrum von Uelzen.“ Schließlich erledigten viele Patienten parallel zum Arzt- oder Therapiebesuch ihre Einkäufe. Angehörige überbrückten die Zeit mit einem Bummel oder Café-Besuch. Angestellte nutzten ihre Pausen für Besorgungen oder genießen bei einem Spaziergang die naheliegende Ilmenau-Parklandschaft. „Ich bin mir sicher, dass viele von den kurzen Wegen zwischen 3-Linden-Center und Stadtkern profitieren werden.“ Der benachbarte und neu gestaltete Busbahnhof biete zudem einen sehr guten Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr und damit optimale Voraussetzungen für eine verlässliche Anbindung und Frequenz.



Aktuell sind noch Handwerker in dem Gebäude bei der Arbeit. „Leben leben“ will mit dem Umzug starten, sobald die Räume fertiggestellt sind. Es laufe auf einen Einzug in Etappen hinaus, spätestens jedoch wolle man im ersten Quartal 2024 das neue Domizil bezogen haben.