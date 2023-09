Stadtverwaltung Uelzen sieht keinen Mehrbedarf an Parkplätzen

Von: Theresa Brand

Der Parkplatz an der Schuhstraße entfällt, Parkraum ist laut Verwaltung aber ausreichend vorhanden. © Brand, Theresa

Bereits 2018 hat die Stadt ein Gutachten über die Parksituation erstellt. Eine aktualisierte Version zeigt nun, dass weiterhin ausreichend Stellplatz vorhanden ist.

Uelzen – Im Bauausschuss der Hansestadt Uelzen hat Pierre-Pascal Berning, Fachbereichsleiter Straßenbau, Umwelt und Grünflächen, jetzt das aktualisierte Gutachten über die Parkraumsituation in der Innenstadt vorgestellt.



Daraus geht hervor, dass aktuell in der Innenstadt 5200 Parkplätze zur Verfügung stehen. Das sind rund 300 weniger als noch 2018, als die Parkplatz-Situation in der Innenstadt erstmals untersucht wurde. Damals wurden rund 5500 Stellplätze gezählt.



Berning verwies jedoch auf die Park-and-Ride-Anlage am Bahnhof. Wenn diese fertiggestellt sei, liege die Zahl der Plätze wieder bei rund 5500 und somit auf dem gleichen Niveau wie 2018. „Wir haben in der Innenstadt die gleiche Anzahl an Parkplätzen, aber eine örtliche Verschiebung“, erklärt er. Veränderungen gab es beispielsweise an der Schuhstraße, wo durch den Bau des Hansehauses 40 Stellplätze entfallen. Auch die Bebauung des Parkplatzes an der Schuhstraße/Hutmacherstraße hat den Verlust von 44 Parkplätzen zur Folge. Der Parkplatz am Hammerstein ist seit 2018 zwar kostenlos geworden, dafür wurden aus einigen Stellplätzen Flächen für Wohnmobile, was für den Wegfall von 20 Parkplätzen gesorgt hat.



Positiv wirkt sich laut Gutachten der Umzug der Kreisverwaltung aus. Am neuen Standort können Mitarbeiter und Kunden direkt auf dem Grundstück parken, sodass etwa die Parkflächen am Marktcenter deutlich entlastet werden.



Insgesamt kommt die Stadtverwaltung auch in dem aktualisierten Gutachten zu dem Schluss, dass „keine Überlastung oder konkreter Mehrbedarf“ bei der Parkplatz-Situation besteht.