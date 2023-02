Neue Technik für Ladesäulen: Stadtwerke modernisieren Anlagen im Uelzener Stadtgebiet

Von: Lars Lohmann

Die E-Ladessäule am Sternplatz ist zurzeit außer Betrieb. Sie wird technisch nachgerüstet. © Lohmann, Lars

Wer zurzeit sein E-Auto an der Ladesäule der Stadtwerke an der Sternstraße in Uelzen aufladen will, hat sich vergeblich auf dem Weg gemacht. Denn die Anlage ist zurzeit in schwarzes Plastik verpackt – der Grund ist laut den Uelzener Stadtwerken nicht etwa ein Defekt, sondern vielmehr eine momentan stattfindende Nachrüstung des Gerätes.

„Aktuell führen wir umfangreiche technische Umrüstungen durch, um unserer Kundschaft künftig noch mehr Service im Bereich E-Mobilität in Uelzen zu bieten“, erklärt das Unternehmen auf eine Presseanfrage der AZ. Neben der Ladesäule am Sternplatz sind davon auch die Säulen in Groß Liedern sowie in Oldenstadt betroffen. An allen anderen Standorten seien die Ladesäulen weiterhin in Betrieb. Außerdem gebe es noch die Möglichkeit, AC-Ladesäulen entlang der neugestalteten Schillerstraße und auf dem Parkplatz des Sparkassen-Hauptsitzes an der Dieterichsstraße zu nutzen.



Wann die Arbeiten an den betroffenen Säulen abgeschlossen sein werden, lässt sich laut den Stadtwerken noch nicht genau sagen. „Wir stehen diesbezüglich aber in engem Austausch mit unserem Dienstleister“, heißt es vonseiten des Unternehmens. Allein für die Ladesäule am Sternplatz wurden 2022 übrigens über 700 Ladevorgänge registriert. loh