Uelzener Eventveranstalter: Neue Stadthalle wäre „Verschwendung“

Von: Norman Reuter

Ulrich Gustävel im größeren der beiden neu gestalteten Veranstaltungsräume im Obergeschoss der Jabelmannhalle. Der 57-Jährige sieht keine Bedarfe für eine neue Stadthalle in Uelzen. © Reuter

Soll eine neue Stadthalle gebaut werden? Dazu meldet sich Ulrich Gustävel, der selbst eine Eventhalle in Uelzen unterhält, zu Wort. Er meint, es wäre eine Verschwendung von Steuergeldern, würde eine neue Halle gebaut. Der Bedarf für Veranstaltungsräume sei auch so gedeckt.

Uelzen – In diesen Tagen sind Ulrich Gustävel und sein Team mit der Frage befasst, welche technischen Anforderungen die Open R-Bühne im Detail erfüllen muss. Die Gruppe Volbeat, die Ende Juni beim Festival in Uelzen auftreten wird, arbeitet mit Videowänden. „Die Bühne wird deshalb breiter sein“, sagt Gustävel. Damit hat sie mehr Gewicht, das Bühnendach hat andere Ausmaße.



In den Arbeitsalltag, der sich aktuell um die Bühne dreht, drängen sich bei Gustävel Gedanken zur Stadthalle, die ihn nach eigenem Bekunden umtreiben. Wie berichtet, ist die Stadthalle aufgrund altersbedingter Mängel geschlossen und sie wird wohl auch nicht mehr ihre Türen für Veranstaltungen öffnen. Die SPD hat den Antrag gestellt, in die Planungen für ein neues Veranstaltungszentrum einzusteigen. Ein Büro ist damit betraut, grundsätzliche Fragen zu klären – unter anderem welche Bedarfe es dafür gibt.



Ulrich Gustävel, der nicht nur Veranstalter des Open R ist, sondern auch in Uelzen mit der Jabelmannhalle ein Veranstaltungszentrum unterhält, hat dazu eine klare Antwort: Auch ohne neue Stadthalle seien ausreichend Räume und Eventplätze vorhanden, um die Bedarfe zu decken.



Er nennt als Beispiele Säle in Hotels, das Kurhaus in Bad Bevensen und auch seine Jabelmannhalle. In ihr hat er gerade erst das Obergeschoss ausbauen lassen. 1,3 Millionen Euro flossen in den Umbau. Realisieren können hat er das mit Corona-Fördergeldern aus dem Programm „Neustart Niedersachsen“, wie er berichtet.



Entstanden sind zusätzlich zur Halle, in der bestuhlt 850 und unbestuhlt bis zu 1650 Personen passen, im Obergeschoss zwei Veranstaltungsräume, die für Jahreshauptversammlungen, aber auch für Seminare und Feste genutzt werden können, wie Gustävel schildert.



2006 erwarb Gustävel die Jabelmannhalle in Uelzen. Die Gedanken zum Ausbau des Obergeschosses hatte er bereits früh. 2017 hat es auch Gespräche gegeben, die Jabelmannhalle über eine öffentlich-private Kooperation zu erweitern, mit der Stadt dann als Ankermieter. Damals stellte sich bereits die Frage, wie lange noch die altersschwache Stadthalle betrieben werden könnte.



Aus der Kooperation wurde nichts. Die Corona-Pandemie und die gewährten Fördermittel erlaubten ihm, den Ausbau anzugehen. Gut ein Jahr wurde gearbeitet. „Eigentlich sind wir aus der Corona-Krise gestärkt herausgegangen. Haben uns freigestrampelt“, so Gustävel. 125 Veranstaltungen hat er bislang für dieses Jahr akquirieren können, berichtet er. Wobei er 2023, was kulturelle Veranstaltungen betrifft, noch zurückhaltend war. „Die Leute kaufen noch sehr ausgewählt und kurzfristig Tickets“, so Gustävel. 2024 wolle er wieder verstärkt auch Kultur in der Jabelmannhalle anbieten.



Dass eine neue Stadthalle ihm das Leben schwerer machen könnte, ist nach dem Bekunden des 57-Jährigen nicht der Grund, weswegen er sich zu Wort meldet: „Ich habe keine Angst vor Konkurrenz“, sagt Gustävel.



Wohl aber habe er die Befürchtung, dass Entscheidungen in der Stadt getroffen würden, ohne dass Experten für die Veranstaltungsbranche wie er gehört würden. Seit 1989 habe er Wissen zur Veranstaltungsbranche sammeln können. Land auf, land ab seien Kommunen doch froh, Stadthallen los zu seien, meint er. Dass in Uelzen erwogen werden könnte eine, neue Halle zu bauen, obwohl die Bedarfe gedeckt seien, verstehe er nicht. „Es wären für die Halle viele Millionen Euro aufzubringen. Es wäre eine Verschwendung von Steuergeldern“, urteilt er.