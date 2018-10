Neue Heizung kommt erst 2019

Uelzen. Hunderte von Litern an weißer Farbe sind bereits verarbeitet worden: Gewölbe und Wände des Kirchenchors von St. Marien erstrahlen in neuem Glanz. Die Gerüste sind dort wieder abgeschlagen.

„Wir liegen bei den Renovierungsarbeiten im Zeitplan“, sagt Pastorin Iris Junge. Für Mitte Oktober ist sogar der erste Gottesdienst seit Monaten wieder in der Kirche geplant – im bereits aufgehübschten Chor. Allerdings läuft nicht alles reibungslos. Der geplante Einbau einer neuen Heizungsanlage schafft Probleme.

Das Regiment auf der Baustelle führt Beatrice Großmann vom Amt für Bau- und Denkmalpflege. Sie erklärt: Es fehlen die Unternehmen, die die Heizungsanlage einbauen könnten. Die groß angelegte Sanierung der 726 Jahre alten Kirche „leidet“ damit wie viele andere Bauprojekte zurzeit auch unter der Auftragslage im Handwerk. Die Betriebe nehmen keine Aufträge mehr an, ihre Bücher sind voll.

+ Das Gewölbe und die Wände des Kirchenchores leuchten in weiß. © Reuter Mit moderner Heiztechnik soll die Kirche ausgestattet werden. Die Gottesdienstbesucher sollen es künftig nicht nur warm haben, im historischen Bau soll auch Feuchtigkeit kein Thema mehr sein. „Die Voraussetzungen für die neue Heizungsanlage konnten bereits geschaffen werden“, schildert Großmann, sie spricht von benötigen Schächten im Boden. Was fehlt, ist noch die Technik an sich, die eingebaut gehört.

Im neuen Jahr soll die neue Anlage nun montiert werden, erklärt Großmann. Das nehme noch einmal ein paar Wochen in Anspruch – die Kirche müsse dafür aber nicht mehr völlig gesperrt werden, die Arbeiten sollen unter der Woche erfolgen, sodass an den Wochenenden bereits Gottesdienste gefeiert werden könnten.

So kommt Iris Junge auch zu der Aussage, man befinde sich im Zeitplan. Und der sieht vor, dass Kirchenschiff und Chor zu Weihnachten fertig gestellt sind. „Wir wollen an Heiligabend hier feiern“, so Junge. Bis dahin steht aber noch viel Arbeit an.

Mag zwar der Kirchenchor fertig gestellt sein, so ist das Kirchenschiff nicht als solches zu erkennen. Ein gewaltiges Gerüstsystem ragt bis unter die Decke. Dort arbeitet unter anderem Christian Rülow. Immer wieder tunkt er den Pinsel in den Farbeimer, zieht den Pinsel an den Rippenbögen in den Gewölben lang. Am Südeingang muss auch noch der behindertengerechte Eingang fertig gestellt werden.

Rund eine Million Euro sind als Sanierungskosten vorgesehen, fast 100.000 Euro stammen von Spendern, zudem helfen Stiftungen und Förderer.

Von Norman Reuter