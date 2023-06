Neubau der Langen Brücke in Uelzens Innenstadt startet im Oktober

Firmen benötigen Zeit zur Bauvorbereitung

Der Neubau der Langen Brücke über die Ilmenau in Uelzens Innenstadt startet im Oktober. Im Rahmen eines Ausschreibungsverfahren hat der Bauausschuss der Hansestadt am 22. Juni die Auftragsvergabe empfohlen.

pm Uelzen - Das letzte Wort hat der Verwaltungsausschuss am kommenden Montag, 26. Juni. Die neue Brücke soll im März 2024 fertiggestellt sein.

Der zunächst vorgesehene Baustart im Sommer kann aufgrund notwendiger Vorbereitungszeit der Baufirmen nicht realisiert werden. Der Beginn der Arbeiten ist nun im Oktober vorgesehen. Die derzeit noch bestehende marode Brücke mit einer Breite von zwei Metern ist rund 90 Jahre alt. Sie wird durch den Neubau mit einer Breite von 3,5 Metern ersetzt – und zwar auf der gesamten Länge, also auch in den Ilmenauwiesen. Der Bereich der Flussbrücke über die Ilmenau wird als Bogen gestaltet. Das Tragwerk der neuen Brücke liegt rund 40 Zentimeter höher als bisher, um dem Bestimmungen des Hochwasserschutzes gerecht zu werden. Zu beiden Enden gleicht dies ein leichtes Gefälle aus.

Um Richtlinien zum Schutz der Radfahrenden einzuhalten, wird auch das Geländer höher geplant. Ein Podest mit Bänken soll Platz zum Verweilen bieten. Die Fläche bietet auch die Option, die Brücke in Veranstaltungen einzubeziehen – abnehmbare Geländer am Podest ermöglichen dies. Kosten hat die Hansestadt in Höhe von circa 1,9 Millionen veranschlagt, wobei rund zwei Drittel der Mittel aus dem Städtebauförderprogramm „Lebendige Zentren“ kommen.