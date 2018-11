Neuartiges Konzept für die Zeit nach dem Abi: HEG-Gymnasiasten studieren eine Woche an Uni Jena und Weimar

Zufrieden nach zwei Wochen Orientierung an Uni und in Betrieben: (v. l.) Nadine Fleischer, Gaby Hahnkemeyer, Susanne Holmes, Helen Suderburg, Hanno Kömpel und Gabriele Diedrich.

Uelzen. Das könnte Schule machen. Das Herzog-Ernst-Gymnasium (HEG) bietet als erste Schule in ganz Niedersachsen – wahrscheinlich sogar deutschlandweit – ihren Oberstufenschülern die Möglichkeit, in ein Studium hineinzuschnuppern.

Dazu ist die Schulleitung mit der Universität Jena eine Kooperation eingegangen. In Klasse 11 verbringt der komplette Jahrgang eine Woche auf dem Campus der Universität Jena – auch die Bauhaus-Uni Weimar wird besucht. Die Schüler können Vorlesungen wahrnehmen, sich über Studienfächer informieren und das Studentenleben hautnah mitbekommen. Nun sind die elften Klassen des HEG zurückgekommen von dem Uni-Trip.

„Wir wollen die bisherigen Möglichkeiten, die wir als Gymnasium in Sachen Berufsorientierung haben, um die akademische Ausrichtung erweitern“, erklärt die Schulleiterin Gabriele Diedrich. In einen Beruf an einem Zukunftstag oder während des Schulbetriebspraktikums reinzuschnuppern sei das eine; dabei kämen die, die eine akademische Laufbahn anstrebten, zu kurz. „Wir haben genug Studienabbrecher an den Hochschulen, da fühlen wir uns als Gymnasium in der Pflicht, den Oberstufenschülern auch eine akademische Orientierungshilfe zu geben“, so Diedrich weiter.

