Die Natur als Müllplatz

Uelzener Schmuddelecken: Manche Mitbewohner kennen keine Skrupel

+ Offener Mülleimer am Oldenstädter See: Der Behälter quillt über – ein Bild, das sich an mehreren Stellen bietet. Fotos: privat

Uelzen. Der Ortsteil Oldenstadt bleibt offenbar ein Sorgenkind, wenn es um unschöne Ecken in der Stadt Uelzen geht. So hat Leserin Philine Haase sich an der AZ-Aktion „Schmuddelecken“ beteiligt und auf Missstände rund um das Naherholungsgebiet Oldenstädter See hingewiesen.