Nachruf auf einen Nachruf

Keine Gedenkmesse von einer halben Stunde, sondern gleich etliche Stunden des letzten Wochenendes wurde jetzt Reinhard Schamuhns gedacht, der vor fünf Jahren starb – und all dessen, was seinen Umgang mit Normalem, Gewöhnlichem, Erwartetem, Alltäglichem ausmachte. Und seit 30 Jahren wirkt. Alles sollte verrückt im Sinne von ver-rückend bei ihm sein. Das Meiste wurde es auch. Den Göttern im Himmel seines Theaters an der Rosenmauer sei Dank: dem Neuen Schauspielhaus (NSH). Doch bleiben wir auf dem Teppich beziehungsweise den Brettern, die die Welt bedeuten: Es ist ein altes Häuschen mit „Kleinkunst“. Doch was Heinrich Böll beschrieb – im kleinsten Dorf lebe sich Leben nicht anders als im Moloch Großstadt – gilt auch hier: In der Kleinkunst findet sich alles, was auch die große ausmacht.