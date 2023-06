Nach Vandalismus: Uelzener erlebt Welle der Hilfsbereitschaft

Von: Norman Reuter

Harri Glink mit dem Zündschloss seines 25-km/h-Gefährts in der Hand. Dank Spenden kann er die Reparatur angehen. © Reuter, Norman

Harri Glink hat eine Welle der Hilfsbereitschaft erlebt, die ihn sprachlos macht. Nachdem die AZ darüber berichtete, dass sein 25-km/h-Gefährt „Opfer“ von Vandalismus wurde, gingen bei ihm Spenden ein. Jetzt ist eine Reparatur möglich.

Uelzen – Es ist gut zwei Wochen her, dass Harri Glink mit den Tränen kämpfte, weil sein 25-km/h-Gefährt, das für ihn nach einem Schlaganfall ein Stück Lebensqualität bedeutet, ein „Opfer“ von Vandalismus wurde. Jetzt zeigt er sich gerührt, von einer Welle der Hilfsbereitschaft, die er erlebte, nachdem die AZ über seinen Fall berichtete. „Ich bin sprachlos“, sagt er.



Rückblick: In der Nacht vom 2. auf den 3. Juni machen sich Unbekannte an dem Fahrzeug zu schaffen. Sie hebeln die Tür auf, hauen einen Außenspiegel ab, schlagen eine Seitenscheibe ein. Im Inneren durchtrennen sie Kabel fürs Zündschloss, letztlich nehmen sie einen Feuerlöscher und sprühen den Wagen ein. Der Schock sitzt tief, als Harri Glink das Auto am nächsten Morgen in diesem Zustand an der Straße findet.



Er versteht nicht, dass Vandalen genau seinen Leichtbauwagen beschädigt haben, fährt er ihn doch aus bestimmten Gründen. Ein Schlaganfall vor zwölf Jahren und eine Magen-OP lassen nichts anderes mehr zu. Wie er die Reparaturen bezahlen soll, weiß er zunächst nicht. Der Schaden wird auf mehr als 2000 Euro geschätzt.



Jetzt ist ihm deshalb nicht mehr so schwer ums Herz. Glink schildert: Am Tag, an dem die AZ über den Vandalismus berichtete, habe ein Ehepaar Harri Glink am Hasenberg gesucht. Sie haben einen Umschlag dabei, den sie dem 69-Jährigen übergeben. Als er ihn öffnet, kann es Glink nicht glauben. „Drei 100-Euro-Scheine befanden sich darin“, schildert Glink. „Das Paar muss, kaum dass sie den Bericht gelesen hatten, losgefahren sein“, sagt er.



Und es soll erst der Anfang sein. Bei der AZ laufen weitere Hilfsangebote ein, die an Glink weitergegeben werden. Er und seine Frau Bärbel finden in den folgenden Tagen im Briefkasten weitere Umschläge mit Geldspenden. Die Ortsgruppe Uelzen der Opferschutzorganisation „Weißer Ring“ meldet sich bei dem Ehepaar, bietet finanzielle Unterstützung an. „Mit all dem habe ich nicht gerechnet“, sagt Harri Glink. Berührt hat ihn, dass eine Frau die selbst nicht viel zum Leben hat, auch einen Betrag überwies. „Ich kann nur danke an alle sagen“, so Harri Glink.



Die Polizei ermittelt noch zu dem Vandalismus-Fall. Geprüft wird, ob es eine Verbindung zu Fällen von Vandalismus in der Nacht zu Dienstag gibt. Vier junge Männer im Alter von 14 bis 22 Jahren stehen im Verdacht, unter anderem in einem Werkraum der BBS II gewütet zu haben. Dort wird laut Polizei auch ein Feuerlöscher entleert.



Harri Glink kann derweil mit den Spenden die Reparatur des Wagens angehen. Eine neue Seitentür, eine Scheibe, Außenspiegel und Zündschloss sind beim Hersteller in Holland bestellt, wie er schildert. Ein Freund, der sich mit Autos auskennt, will helfen, die Teile zu montieren. So hofft der 69-Jährige, sich schon bald wieder ans Steuer seines Gefährts setzen zu können.