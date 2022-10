Nach Unfall in Uelzen: Bis zu 60 Haushalte vorläufig ohne Strom

Von: Lars Becker

Bei einem Unfall an der Einmündung Birkenallee/Neu Ripdorf in Uelzen ist am Donnerstagmorgen ein Stromkasten - ein sogenannter Kabelverteiler - so stark beschädigt worden, dass er ausgewechselt werden muss. Es kommt zu einem Stromausfall.

Uelzen - Wie Kai Richter, Pressesprecher der Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen im Gespräch mit az-online.de mitgeteilt hat, waren am Donnerstagmorgen kurz vor 8 Uhr im Einmündungsbereich der Straßen Birkenallee und Neu Ripdorf zwei Autos kollidiert.

Verletzt wurde bei dem Unfall laut Richter niemand, allerdings wurde ein Stromkasten - ein Kabelverteiler - durch eines der Fahrzeuge so heftig getroffen, dass dieser durch die Stadtwerke Uelzen ersetzt werden muss.

Stadtwerke in Minutenschnelle vor Ort

Binnen zehn Minuten waren Mitarbeiter vor Ort und begannen damit, den zerstörten Kasten zu demontieren. Laut Franziska Albrecht, Leiterin Marketing und Unternehmenskommunikation bei den Stadtwerken Uelzen, sind in der Folge 40 bis 60 Haushalte im näheren Umfeld der Unfallstelle vom Netz genommen worden.

„Die Behebung des Schadens läuft und soll nach jetzigem Stand gegen 11 Uhr abgeschlossen sein“, so Albrecht weiter. Das Stromnetz wurde zunächst gesichert und wird nun umgeschaltet.