Von Pkw erfasst: Schwer verletzter Radfahrer verstirbt in Uelzener Klinikum

Nach einem schweren Verkehrsunfall in Uelzen ist ein Radfahrer an seinen Verletzungen gestorben. (Symbolbild) © Philipp Schulze/dpa

Seine schweren Verletzungen ist ein 76 Jahre alter Radfahrer im Verlauf des Wochenendes erlegen.

Uelzen - In den Morgenstunden am Freitag, 26. Mai, hatte sich in der Lüneburger Straße ein folgeschwerer Verkehrsunfall ereignet.

Ein 50 Jahre alter Fahrer eines VW hatte gegen 8.20 Uhr beim Linksabbiegen von der Ebstorfer Straße bei Grünlicht an der Fußgänger-/ Radfahrerfurt den querenden Radfahrer erfasst. Der 76-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in Klinikum nach Uelzen verbracht und verstarb dort am 28. Mai, wie die Polizei am Dienstag mitteilt.