Nach Raub mit Todesfolge in Uelzen: Polizei sucht wichtige Zeugin

Von: Lars Becker

Die Bestürzung ist groß: Grablichter wurden aufgestellt und Blumen niedergelegt. © Reuter

Die Polizei Uelzen bittet die Bevölkerung im Fall des tödlichen Handtaschenraubs vom 12. Juli erneut um Mithilfe: Die Ermittler suchen dringend eine wichtige Zeugin.

Uelzen – Die Mitglieder jener Ermittlungsgruppe der Polizei Uelzen, die mit Hochdruck alles daran setzen, den Handtaschenraub mit tödlichem Ausgang vom 12. Juli aufzuklären, wenden sich in dem Fall erneut an die Öffentlichkeit. Die Beamten fragen jetzt im Rahmen einer Zeugensuche: „Wer war am Tatort und leistete Erste Hilfe?“

Im Rahmen der Ermittlungen hätten sich Hinweise auf eine Zeugin ergeben, die sich kurz nach der Tat im Bereich des Gehweges in der Karlstraße aufgehalten habe. Diese habe nach derzeitigen Erkenntnissen Erste Hilfe bei der verletzten 46-jährigen Frau geleistet, die wenige Tage nach der Tat an den Folgen ihres schweren Sturzes gestorben war.

Außerdem habe diese Zeugin die mutmaßlich vom Täter zurückgelassene Cap mit der Aufschrift „FBI“ an weitere Zeugen übergeben.



Polizei jederzeit per E-Mail und Telefon erreichbar

Die Ermittlungsgruppe bittet diese Frau jetzt dringend, sich umgehend bei der Polizei Uelzen zu melden. Ihre Angaben könnten demnach für die weitere Bearbeitung des Falles, der große Anteilnahme in der Hansestadt und darüber hinaus ausgelöst hat, von großer Relevanz sein.



Hinweise zum Tatgeschehen und auf den Verdächtigen, nach dem mit einem Phantombild gesucht wird, werden per E-Mail (raub@pk-uelzen.polizei.niedersachsen.de) sowie unter (0581) 930328, 930329 (montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr) oder jederzeit unter (0581) 9300 entgegengenommen.

Die Tat hatte sich am Mittwoch, 12. Juli, gegen 14 Uhr ereignet. Der Täter war auf einem Fahrrad geflüchtet. Von ihm waren Videoaufnahmen im Bereich von Parkplätzen am Uhlenköper-Center gemacht worden.