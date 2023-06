Nach Raub auf Uelzener Tankstelle: Polizei veröffentlicht Bilder der Täter

Wer erkennt die Personen oder die Bekleidung?

+ © Polizei Einer der beiden Täter war bewaffnet. Wer erkennt die Männer oder deren Bekleidung? © Polizei

Nach dem Raub auf eine Tankstelle in der Tile-Hagemann-Straße in Uelzen im Februar veröffentlicht die Polizei jetzt mit Beschluss des Amtsgerichts Lüneburg mehrere Bilder der maskierten Täter sowie der Bekleidung.

Uelzen - Wie bereits berichtet hatten sich die zwei maskierten Täter in den späten Abendstunden am 20. Februar gegen 22 Uhr in die Tankstelle begeben und mit einer vermeintlichen Schusswaffe einen Angestellten der Tankstelle bedroht. Die Täter erbeuteten Bargeld sowie Zigaretten und ergriffen die Flucht. Kunden befanden sich zum Zeitpunkt der Tat nicht im Verkaufsraum.

Erste Sofortfahndungsmaßnahmen und weitere Ermittlungen in der Folgezeit verliefen ohne endgültigen Ermittlungserfolg, sodass die Polizei jetzt Bilder von Kameras der Tankstelle veröffentlicht.

+ Nach dem Tankstellenraub in der Tile-Hagemann-Straße in Uelzen veröffentlicht die Polizei nun diese Bilder der Täter. © Polizei

Die jungen Täter, die mit Fahrrädern zur Tankstelle gekommen waren, hatten sich gut 40 Sekunden in der Tankstelle aufgehalten. Die beiden Männer, die hochdeutsch sprachen, traten aggressiv auf und werden wie folgt ergänzend beschrieben:

Täter mit Waffe:

ca. 180 cm groß

dunkelblauer Kapuzenpullover mit hellen Streifen und Nike-Schriftzug mit Emblem und darunter einem weiteren

Schriftzug auf der Brust (Pullover scheint zu klein für die Person zu sein)

hellgraue Jogginghose aus Stoff mit Eingriffen und weißem Kordelzug

weiße Turnschuhe

schwarze Sturmhaube mit Schirm

Täter ohne Waffe:

ca. 180 cm groß

dunkelblaue, gesteppte Daunenjacke mit Kapuze

schwarze Jogginghose

Sonnenbrille mit Metallgestell

weiße Turnschuhe

schwarze Mundbedeckung

Die Uelzener Ermittler fragen: „Wer erkennt die Personen bzw. die Bekleidung oder kann ergänzende Hinweise geben?“ Hinweise nimmt die Polizei Uelzen unter Tel. (0581) 930-0 bzw. 930-322 entgegen.