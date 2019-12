Müllkalender erst im Januar

Gebühren für alle Restmüll-Behälter werden gesenkt

+ © Agenturen Gebühren für die Restmüll-Behälter werden ab Januar gesenkt. Bescheide ergehen ab der zweiten Monatshälfte. Foto: DPA © Agenturen

Uelzen/Landkreis – Der neue Müllkalender wird – nicht wie üblich noch in diesem Jahr – sondern erst am Sonnabend, 18. Januar, als Presse-Beilage im Uelzener Anzeiger an alle Haushalte im Landkreis Uelzen verteilt.